Cumartesi Anneleri, Mehmet Can Ayşin'in akıbetini sordu

Güvenlik güçlerinin fiillerinden sorumlu olmaları konusunda hukuki bir boşluk yaratıldığı 90’lı yıllarda; köy yakmalar, katliamlar, infazlar ve gözaltında kayıplar gibi ağır suçlar işlendi. Bolu Komando Tugayı’nın adı da bu suçlarla birlikte anıldı. Tugaya isnat edilen suçlar AİHM kararlarında, savcılık iddianamelerinde, mahkeme tutanaklarında, TBMM Raporu’nda, suç duyurularında yer alsa da etkili bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmedi. Bolu Komando Tugay’ına isnat edilen suçlardan biri de Mehmet Can Ayşin’in gözaltında kaybedilmesi oldu. 28 yıl önce bugün, 7 Mayıs 1994 tarihinde Bolu Komando Tugayı’na bağlı askerler tarafından Lice’ye bağlı Kılıçlı (Mızag) Köyü’ne bir operasyon yapıldı. Köylüler köyün dışına çıkarıldıktan sonra evler yakıldı. Köyde bulunan bütün erkekler hiçbir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınıp Lice Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İki gün sonra sekiz köylü dışında diğerleri serbest bırakıldı. Takip eden günlerde yedi kişi daha serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar gözaltında işkenceye maruz kaldıklarını söyledi. Tanıkların en son Bolu Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklerin yerleştirildiği Lice Yatılı Bölge Okulu’nda gördüğü, 49 yaşındaki Mehmet Can Ayşin’den ise bir daha haber alınamadı. Mehmet Can Ayşin ile birlikte gözaltına alınanlar, gözaltında tutulanlar tanıklık yaptılar. Aile Diyarbakır DGM Savcılığı’na, Lice Savcılığı’na, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’ne, Diyarbakır Valiliği’ne ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvurdu. Ailenin ısrarlı başvuruları karşısında Lice Asayiş Komutanlığı “Söz konusu tarihte Kılıçlı Köyü’ne operasyon düzenlenmediğini ve köyden hiç kimsenin gözaltına alınmadığını” söyledi. Adli, idari ve askeri makamlar ailenin ve tanıkların değil, kolluk güçlerinin “Operasyon yok, gözaltı yok!” beyanını esas aldı. Maddi gerçeğin açığa çıkartılması için hiçbir adım atılmadı. Etkili bir soruşturma yürütülmedi. Ayşin Ailesi’nin, Anayasanın ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelerin güvencesinde olan ulusal bir merci önünde etkili bir başvuru yapma hakkı engellendi. 893. haftamızda adli makamlara sesleniyoruz: Mehmet Can Ayşin dosyasındaki cezasızlığa son vermek için harekete geçin. Dosyadaki faillerin, emir vericilerin ve bu suçu önleme yetkisi olduğu halde göz yumanların etkili bir biçimde cezalandırılmalarını sağlayacak bir soruşturma ve kovuşturma yapma görevinizi yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin Mehmet Can Ayşin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 194 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.