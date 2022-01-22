Cumartesi Anneleri: İsmail Şahin nerede?

Bu topraklarda yaşanan gözaltında kaybetmeleri görünür ve hesabı sorulabilir kılmak için yürüttüğümüz hakikat ve adalet mücadelemizin 878. haftasındayız.

878 haftadır inkar ve cezasızlık siyasetine karşı gözaltında kaybetmelerle ilgili yüzleşme ve hesaplaşma çağrısında bulunuyoruz.

Geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin siyaset ve yargı eliyle unutulmaya terk edildiği koşullarda, geçmişin kuşakları aşarak bugünümüzü karartan gölgesini bilince çıkarmaya çalışıyoruz.

878. haftamızda ömürleri sevdiklerinin akıbetini öğrenmeye yetmeyen mücadele arkadaşlarımız Kiraz ve Halil Şahin’in bıraktıkları yerden soruyoruz:

İsmail Şahin nerede?

36 yaşındaki 2 çocuk babası İsmail Şahin, Beyoğlu Belediyesi'nde işçi olarak çalışıyordu. DİSK Genel İş Sendikası üyesiydi. 18 Ocak 1996 günü saat 06.30'da iki belediye çalışanı ile birlikte görev yaptığı 34 ATZ 59 plakalı temizlik aracında iş başı yaptı ve bir daha geri dönmedi.

İsmail’in çalışma arkadaşları araçla Mimar Sinan Üniversitesi’ne geldiklerinde onun elindeki süpürgesi ile birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi. Şahin Ailesi sürekli ağlayan bu kişilerin çelişkili bilgiler verdiklerini ve konuşmaktan korktuklarını fark etti. Aynı günlerde İsmail’in dört yaşındaki kızı annesine, babasını televizyonda polislerle gördüğünü söyledi.

Aile Beyoğlu Belediyesi'ne başvurdu. İsmail Şahin'in mesai saatleri içerisinde kaybolduğunu ve bundan işveren olarak sorumlu olduklarını söyleyerek olayın araştırılmasını istedi. Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yaptı. Savcılığa suç duyurusunda bulunarak İsmail’in akıbetinin soruşturulmasını istedi.

Başvurularından sonuç alamayan İsmail’in eşi Kiraz Şahin ve İsmail’in Babası Halil Şahin kucaklarında iki çocuk, ellerinde İsmail’in fotoğrafıyla Galatasaray’a geldi, Cumartesi Anneleri’ne katıldılar. Son nefeslerine kadar İsmail’den haber alma umutlarını hep canlı tuttular. 21 yaşında iki küçük çocuğuyla Galatasaray’a gelen Kiraz Şahin ve baba Halil Şahin’in ömürleri İsmail’den bir haber almaya yetmedi.

878. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz: Devlet yalnız gözaltında kaybedilenlerin değil, ortadan kaybolan kişilerin de akıbetini araştırmak ve açığa çıkartmakla yükümlüdür. 26 yıldır İsmail Şahin’in kaybolması ile ilgili hareketsiz kalan adli makamları dosyada etkin bir soruşturma başlatmak için göreve çağırıyoruz.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’a, personelleri olan İsmail Şahin’in görev başındayken ortadan kaybolması ile ilgili araştırma ve inceleme yapmak üzere Teftiş Kurulu’nu harekete geçirme çağrısında bulunuyoruz,

Kaç yıl geçerse geçsin İsmail Şahin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 179 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekânımız Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.

Cumartesi Anneleri

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon