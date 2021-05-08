Cumartesi Anneleri, Halil ve Kasım Alpsoy'un faillerinin yargılanmasını istedi

Cumartesi Anneleri, farklı şehirlerde 6 gün arayla gözaltına alınan ve bir daha haber alınamayan Halil Alpsoy ve Kasım Alpsoy kuzenlerin akıbetini sorarak faillerinin yargılanmasını istedi.

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin bulunması ve cezalandırılmasını talep etmek amacıyla her hafta gerçekleştirdikleri açıklamalarının 841’incisini pandemi nedeniyle sosyal medya hesaplarında gerçekleştirdi. Bu hafta açıklamada, farklı şehirlerde 6 gün arayla gözaltına alınan ve bir daha haber alınamayan Halil Alpsoy ve Kasım Alpsoy kuzenlerin dosyası konu edildi.

Fikriye Alpsoy, eşinin 1994'te bir gece yarısı misafirlikten dönerken gözaltına alındığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını ifade ederek, “3 kişi üzerlerinde polis üniforması ile geldiler. Dediler ki ‘Halil seni karakola kadar götüreceğiz, ifade için.’ Halil'de arabanın anahtarını bana verdi ve gitti. Bekledim gelmedi sabah saatlerinde karakola gittim. Dün gece polisin eşimi gözaltına aldığını söyledim. Fakat bana ‘böyle bir şahsı gözaltına almadık’ dediler. Aramadığım karakol kalmadı. Ondan fazla dilekçe yazdım fakat dilekçelerim kabul edilmedi” dedi. Alpsoy, yaşadığı sürece mücadelesini sürdüreceğini ifade etti.

Erdoğan Alpsoy da eşi Kasım Alpsoy'un 26 yıl evden gözaltına alındığını ve o tarihten bu yana kendisinden haber alınamadığını söyledi. "Ölü mü sağ mı söylemelerini istiyoruz" diyen Alpsoy, “Sanmasınlar ki vazgeçtik sanmasınlar ki artık akıbetlerini sormayacağız, unuttuk sanmasınlar. Hayatımız boyunca unutmayacağız. Onları buluncaya kadar vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.