Cumartesi Anneleri gözaltında kaybolan kadınları sordu

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle sürdürdükleri adalet arayışının 519'uncu haftasında da Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

"Failler belli, kayıplar nerede?" yazılı pankartı açan Cumartesi Anneleri, kayıplarının fotoğrafları ile kırmızı karanfiller taşıdı.

Bu haftaki eylemde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gözaltındayken kaybedilen, katledilen kadınların akıbeti soruldu. Eylemde ilk olarak, gözaltındayken kaybedilen Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız konuştu. Cezaevindeki kadın tutsakları ve gözaltındayken kaybedilen kadınları anarak konuşmasına başlayan Yıldız, "35 yıl önceki acımız neyse bugün acımız hala taze" dedi. Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Cumartesi Annesi Kiraz Şahin'i de anan Yıldız, "Kiraz, eşini bulmak için 20 yıl mücadele etti, 'belki eşimi bulurum da öldüğümde onun yanına gömülürüm' demişti" diye konuştu. Yıldız'ın ardından söz alan kayıp Nihat Aydoğan'ın eşi Halime Aydoğan da, "Kadınlar günü, anneler günü, sevgililer günü bizim ne işimize yarıyor ki? Devlet kadından neden korkuyor?" diye sordu.



Konuşmaların ardından haftanın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Leyla Kaya yaptı. "Bizler yıllardır erkek egemen sistemin baskılarına, zulmüne ve adaletsizliğine karşı isyan ettik" diyen Kaya, "Devlet kaynaklı şiddetin en vahşi uygulaması olan gözaltında kaybetme suçunun hedef aldığı kadınları anıyoruz" dedi. Gözaltında kaybedilen ya da katledilen kadınların erkek egemen sistemin kendilerine biçtiği rolü reddettiklerini dile getiren Kaya, "Onlar, kadın haklarını savundukları, sosyalist, Kürt, kadın oldukları için gözaltında kaybedildiler" diye konuştu.

Devleti yönetenlere seslenen Kaya, gözaltında kaybedilen Makbule Ökdem, Ayten Öztürek, Rıdda Yavuz, Hamide Şarlı, Hatun Işık, Yeter Işık, Elif Işık, Gülizar Serin ve 3 yaşındaki kızı Dilek Serin, Lütfiye Kaçar, Ayşenur Şimşek, Hatice Şimşek, Fahriye Mordeniz, Zozan Eren, Neslihan Uslu ve Konca Kuriş'in akıbetini sordu.





'Onları kaybedenlerden hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz'





Gözaltında kaybedilen kadınların akıbetini açıklamanın ve faillerinin cezalandırmanın devletin görevi olduğunun altını çizen Kaya, "Bu görevi yerine getirmeyen yetkililer suç işliyorlar. Devletin gözaltında kaybettiği kadınları unutmayacağız. Onları kaybedenlerden hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.