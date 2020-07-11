Cumartesi Anneleri gözaltında kaybedilen Recep İkincisoy'un faillerini sordu: Türkiye’nin hesaplaşmaya ihtiyacı var!

Cumartesi Anneleri 798. hafta açıklamasında, 1980 yılında gözaltında kaybedilen Recep İkincisoy için adalet talebinde bulundular. İkincisoy dosyasındaki 40 yıllık cezasızlığa son verilmesi çağrısında bulunan Cumartesi Anneleri, "Türkiye’nin bu toprakların hakikatleriyle yüzleşmeye ve hesaplaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin bir hukuk devletine dönüşmesi, herkesin güven içinde yaşayabilmesi için buna ihtiyacımız var" dedi.

Cumartesi Anneleri, Koronavirüs nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirdikleri 798. hafta açıklamasında 16 Temmuz 1980'de gözaltına alındıktıktan sonra kaybedilen Recep İkincisoy'un dosyası için adli ve idari makamları göreve çağırdı.

Bu haftanın açıklamasını Cumartesi Anneleri'nden Adalet Şamiloğlu yaptı. Türkiye’nin özgürlükçü, adil ve eşitlikçi bir demokratikleşme sürecini başlatabilmesi için yüzleşmeye ve hesaplaşmaya ihtiyacı olduğunu belirten Şamiloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Türkiye; bu yüzleşme ve hesaplaşmayı gerçekleştirmediği için, geçmiştekine benzer travmaları bugün de yaşamaya devam ediyor. Herkesin kendini hukukun güvencesinde hissedeceği bir ülkeye dönüşemiyor.

Türkiye’nin özgürlükçü, adil ve eşitlikçi bir demokratikleşme sürecini başlatabilmesi için bu toprakların hakikatleriyle yüzleşmeye ve hesaplaşmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin bir hukuk devletine dönüşmesi, herkesin güven içinde yaşayabilmesi için buna ihtiyacımız var.

haftamızda 40 yıllık bir inkâr ve cezasızlık dosyası ile kamuoyunun karşısındayız.

Türkiye’de 12 Eylül Askeri Darbesi’ne hızla yaklaştığımız günlerdi. Askeri darbeye zemin hazırlamak için ülkenin büyük bir kesiminde sıkıyönetim ilan edilmişti. Diyarbakır da sıkıyönetim ilan edilen yerlerden biriydi.

18 yaşındaki Recep İkincisoy, Diyarbakır’da ailesi ile birlikte yaşıyordu. Nişanlıydı, evlilik hazırlığı içindeydi.

Diyarbakır’daki ağır baskı ortamında Recep İkincisoy, sık sık polisler ve sivil giyimli kişiler tarafından izleniyor ve tehdit ediliyordu. Kaybedilmeden kısa bir süre önce sivil polisler tarafından kaçırılmak istenmiş, olay yerine yakın olan bir akrabasının evine sığınarak kurtulmuştu.

16 Temmuz 1980 akşamı Recep, iftar için evine geldi. İftardan sonra tekrar sahibi olduğu perdeci dükkanına gitti. Saat 23.00 civarı evine dönerken tanık beyanlarına göre 3 sivil polis tarafından evine yakın bir yerde zorla otomobile bindirilerek götürüldü. Olaya şahit olan komşuları durumu hemen aileye bildirdi.

Baba Salih İkincisoy emniyet ve savcılık başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara başvurdu. Ancak başvuruları sonuçsuz bırakıldı. Gözaltına alındığı inkâr edilen Recep’ten bir daha haber alınamadı.

Diğer gözaltında kaybetme dosyalarında olduğu gibi İkincisoy dosyasında da ailenin başvurularına rağmen hakikatin açığa çıkarılmasını, şüphelilerin yargılanmasını sağlayacak etkin bir soruşturma yürütülmedi.

Anne Bedia İkincisoy, ölünceye kadar oğlunu bekledi. 104 yaşındaki baba Salih İkincisoy, “Oğlumun ne ölüsü var ortada ne de dirisi… Bir mezarımız oluncaya dek onun öldüğüne inanmak istemiyorum.” diyerek hala oğlunu bekliyor.

798. haftamızda bir kez daha siyasi ve adli makamları göreve çağırıyoruz:

Recep İkincisoy dosyasındaki 40 yıllık inkara ve cezasızlığa son verin! Maddi gerçeği açığa çıkarmayı ve adaleti sağlamayı mümkün kılacak etkin bir soruşturma yürütme görevinizi yerine getirin.

Recep İkincisoy için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz! 99 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz.