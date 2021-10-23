Cumartesi Anneleri Fehmi Tosun için adalet istedi

Cumartesi Anneleri 865'nci hafta açıklamalarında Fehmi Tosun için adalet talep etti. Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada, "Bu şartları yaratan cezasızlık sistemi" dedi.

Cumartesi Anneleri 865'nci hafta açıklamalarında gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormaya devam etti. 1995'te kaybedilen 5 çocuk babası Fehmi Tosun için adalet isteyen Cumartesi Anneleri, "Her imkanı kullanarak devleti insan hakları ihlallerine ve cezasızlığa son vererek evrensel hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorluyoruz" açıklamasında bulundu.

Cumartesi Anneleri yaptıkları açıklamada, "856 haftadır bu topraklarda bir devlet politikası olarak uygulanan gözaltında kaybetme suçunda hesap verebilirliğin sağlanması ve hakikatin ortaya çıkarılması için mücadele ediyoruz. 865 haftadır ısrarla hatırlatıyoruz: gözaltında kaybetmeler ancak insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiği şartlarda gerçekleşebilir. Bu şartları yaratan da cezasızlık sisteminin varlığıdır. Bu yüzden 865 haftadır her yolu, her imkanı kullanarak devleti insan hakları ihlallerine ve cezasızlığa son vererek evrensel hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye zorluyoruz."

"865 haftamızda üç kuşaktır gözaltında kaybetmeleri çevreleyen sessizlik duvarında gedikler açma mücadelesi yürüten Tosun Ailesi’nin hakikat ve adalet arayışına tanıklık edeceğiz" diyen Cumartesi Anneleri, Hüseyin Aydemir ve Fehmi Tosun'un kayıp hikayeleriyle ilgili kamuoyuna şu bilgileri paylaştı: