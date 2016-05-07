Cumartesi Anneleri: Çocukların cenazesi buzdolabında beklerken, Anneler Günü'nü kutlayamayız

Gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, “Buzdolabında çocuğunun cenazesini bekleten kadının yüreği burukken, biz yıllardır olduğu gibi yine Anneler Günü’nü kutlamayacağız" dedi.

Cumartesi insanları, yakınlarının akıbetini sormak için 580. hafta da yine Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. “Failler belli kayıplar nerede” pankartı açılan eylemde Cumartesi Anneleri, kayıpların fotoğraflarını ve adalet arayışlarının simgeleyen karanfilleri taşıdı. HDP İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan ve Filiz Kerestecioğlu, CHP istanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu katıldı. Cumartesi Anneleri bu hafta, 1992’de gözaltında kaybedilen Soner Gül ve Hüsamettin Yaman’ın akıbetini sordu.

“Bize anneler günü yok”

Evrensel'de yer alan habere göre, gözaltında kaybedilenlerden Hüseyin Taşkaya’nın eşi Sultan Taşkaya “Bize maalesef Anneler Günü yok. Bizim annelerimizin gözü hep yaşlı, bu dünyadan göçüp giderken de gözü açık gittiler. Biz canlarımızın kemiklerini istiyoruz. Bunu isterken devlet daha çok katliam yapıyor. Kayıplarımız daha fazla oluyor. Biz ne bu dünyada ne öbür dünyada yakanızı bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Gözaltında kaybedilen Fehmi Tosun’un eşi Hanım Tosun da, “Binlerce Kürt halkının evlatları vahşet bodrumlarında, asit kuyularında, işkencelerle kaybedildiler, katledildiler. Bu katliamlara imza atanlar meydanlara çıkıp bizim Anneler Günümüzü kutluyor” dedi.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, “Bu çatışmada, bu savaşta eşlerini, çocuklarını yitirmiş tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Helallik isteyenler bu meydanlardan helallik almadan, helal olmazlar” şeklinde konuştu.

Ülkedeki hukuksuzluklara rağmen, adaletsizliğe rağmen bir araya geldiklerini söyleyen HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan da sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz yıllardır olduğu gibi yarın da Anneler Günü’nü kutlamayacağız. Bölgede bu kadar kan akarken, çocuklarımız katledilirken bizim Anneler Günü’nü kutlamamız ne kadar doğru olabilir? Hacı Birlik’in yerlerde sürüklenen cenazesine şahitlik eden bir annenin gözünde yaş olduğu sürece biz Anneler Günü’nü kutlayamayız. Buzdolabında çocuğunun cenazesini bekleten annenin yüreği burukken biz Anneler Günü’nü kutlayamayız. Çocuklarının kemiklerini bulan annelerin şanslı olduğu bir ülkede yaşayan anneler olarak ne yazık ki biz Anneler Günü’nü kutlayamayız.”