Cumartesi Anneleri 797. haftada gözaltında öldürülen Vedat Aydın için çağrı yaptı: Cezasızlığa son verin!

Cumartesi Annelerii 797. hafta açıklamalarında 1991 senesinde gözaltında öldürülen Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın için adalet talebinde bulundular. Aydın'ı gözaltına alan, sorgulayan ve infaz edenlerin isimlerinin açıklandığını belirtilen açıklamada, cezasızlığa son verilmesi çağrısı yapılarak faillerin yargılanması istendi.

Koronavirüs nedeniyle online yapılan 797. hafta açıklamasında, "797 haftadır; “Gözaltında kaybetme, uluslararası hukuk kapsamında suç olarak tanınmaktadır, dolayısıyla devlet yetkilileri failleri ve suça iştirak edenleri soruşturmak, dava etmek ve cezalandırmakla mükelleftir!” diyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamayı 1996’da gözaltında öldürülen Metin Göktepe’nin ablası Meryem Göktepe yaptı. Gözaltında kaybedilenlerin dosyalarının cezasız bırakıldığına vurgu yapan Göktepe, şunları söyledi: "Devleti yönetenler, cezasızlığı ve suçun tekrarlanmasını engellemek için etkin soruşturma yapılması talebimize kulaklarını tıkadığı için, kayıplarımızın dosyaları cezasız bırakılmaya devam ediyor.

797.haftamızda 29 yıldır failleri cezasızlıkla korunan Vedat Aydın dosyası ile kamuoyunun karşısındayız.

38 yaşındaki üç çocuk babası Vedat Aydın Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanıydı. 5 Temmuz 1991 gecesi kendilerini Siyasi Şube polisleri olarak tanıtan silahlı, telsizli kişiler tarafından 'ifade vermek için emniyete götürülmek üzere' denilerek evinden gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının hemen ardından Aydın’ın avukatı, Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu, ancak kendisine Vedat Aydın'ın emniyette olmadığı söylendi.

Ertesi sabah Aydın’ın eşi ve avukatı, Diyarbakır’daki ilgili tüm idari, adli ve askeri makamlara başvurdu. Ancak yetkililer “bilgimiz yok” dedi.

Bir gazeteci, 7 Temmuz 1991 tarihinde Ergani-Maden yolu üzerinde bulunan bir erkek bedeninin Maden Mezarlığı’na defnedildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine aile ilgili savcılığa başvurdu. Söz konusu mezar açıldı ve ağır işkence izleri taşıyan bedenin “kimliği meçhul kişi” olarak defnedilen Vedat Aydın'a ait olduğu açığa çıktı. Aydın'ın bedeni 10 Temmuz 1991 günü ailesi tarafından teslim alındı. Aynı gün yapılan cenaze törenine on binlerce insan katıldı. Törene katılanların üzerine açılan ateş sonucunda çok sayıda insan öldürüldü. Yüzlerce insan da yaralandı. Emniyette ifade veren Şükran Aydın, eşini gözaltına alanların eşgal bilgilerini detaylı bir biçimde verdi ve bu bilgilerle kişilerin robot resimleri çizildi. İfadesinde “Eşimi devlet öldürdü” diyen Şükran Aydın bu ifadesini çekmesi için tehdit edildi. Onlarca kez evi basıldı, gözaltına alındı. Beş yıl boyunca evinin önünde “beyaz toros” bekletildi.

JİTEM mensubu Abdulkadir Aygan’ın soruşturma dosyasına alınan ifadesinde ve JİTEM mensubu Murat İpek’in basına yaptığı açıklamalarda, Vedat Aydın’ın katledilmesinin JİTEM Komutanı Cem Ersever ve ekibi tarafından Diyarbakır Alay Komutanı İsmet Yediyıldız’ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği yer aldı. Kendileri de suça iştirak eden Aygan ve Demir, Vedat Aydın’ı gözaltına alan, sorgulayan ve infaz eden kişileri isim isim açıkladı. Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hanifi Avcı hem yazdığı “Haliç’teki Simonlar” isimli kitabında hem de mahkemeye verdiği ifadede Vedat Aydın’ın JİTEM tarafından öldürüldüğünü söyledi. Avcı kitabında; kaçırılan Vedat Aydın’ında da içinde olduğu 3 aracın rahatça seyredebilmesi için yol güzergahındaki trafik kontrol polislerinin, sahte kaza ihbarı yapılarak ters yöne gönderildiğini yazdı. Bu talimatın Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Harekat Merkezi’nden geldiğini öğrendiğinde de olayın artık kimin tarafından gerçekleştirildiğini net olarak anladığını belirtti.

Ancak bugüne kadar dosyada etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütülmedi. Devlet, 29 yıldır Vedat Aydın’ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili hakikatin açığa çıkartılması ve adaletin sağlanması görevini yerine getirmedi.

797. haftamızda bir kez daha siyasi ve adli makamlara sesleniyoruz: Vedat Aydın dosyasında inkara ve cezasızlığa son verin! Hemen şimdi hukuku işletin, bilinen failleri ve sorumluları yargılama ve cezalandırma görevinizi yerine getirin.

Vedat Aydın için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz! 98 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekânımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz."