Cumartesi Anneleri 775. haftada: "Babamla birlikte çocukluğum da kaybedildi"

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sordukları eylemlerinin 775'inci haftasında, 2001’de Silopi’de kaybedilen HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ile İlçe Yöneticisi Ebubekir Deniz’in akıbeti soruldu. Babası kaybedildiğinde bir yaşında olan Diyar Tanış, "100 yıl da geçse babamı unutmayacak ve aramaya devam edeceğim" dedi.

Eylemde konuşan İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon Üyesi Sebla Arcan, 25 Ocak 2001’de HADEP İlçe Başkanı Serdar Tanış ile İlçe Yöneticisi Ebubekir Deniz’in Silopi Jandarma Komutanlığından aranarak komutanlığa çağrıldıklarını hatırlattı. Tanış’ın ilçe yöneticisi Deniz ile birlikte Silopi Jandarma Komutanlığına gittiğini ve onlardan bir daha haber alınamadığını hatırlatan Arcan “Silopi Jandarma Komutanlığı 5 gün boyunca Tanış ve Deniz'i görmedikleri iddiasında bulundu. Kamuoyu baskısı üzerine Şırnak Valisi Hüseyin Başkaya, onların 25 Ocak'ta Silopi Jandarma Komutanlığına geldiklerini ama yarım saat kalıp, tutanak imzaladıktan sonra ayrıldıklarını açıkladı. Daha sonra Tanış ve Deniz'e ne olduğuna dair ısrarlı sorular karşısında Vali, 'HADEP'lileri arkadaşları kaçırmış olabilir’ cevabını verdi” diye konuştu.

'Ayak basarsa yaşatmam' tehdidi

Tanış’ın babası Şuayip Tanış'ın ise oğlunun kaybedilmesinin ardından kamuoyuna yaptığı açıklamada, oğlunun sürekli tehdit edildiğine dikkat çeken Arcan, babanın ifadelerini şöyle aktardı:

"Oğlum, ilçe teşkilatını açmaya çalışırken Levent Ersöz bizi sürekli tehdit etti. Beni, karakola götürdüler. Ersöz, ‘Oğlun bu işten vazgeçsin, yoksa sizin için iyi olmaz’ dedi. Oğlum parti çalışmaları için Diyarbakır'a gittiğinde, Ersöz beni telefonla aradı. 'Oğlun Serdar, Şırnak topraklarına ayak basarsa yaşatmam' dedi. Oğlum Diyarbakır'dan geldiğinde Silopi İlçe Jandarma Karakoluna çağrıldı. Gitti, bir daha da dönmedi"

Arcan, AİHM’in Tanış ve Deniz'in kaybedilmesinde devletin sorumlu olduğu sonucuna vararak, Türkiye'yi oybirliğiyle mahkum ettiğini de hatırlattı.

"100 yıl geçse de unutmayacağım"

Tanış’ın oğlu Diyar Tanış da henüz bir yaşındayken babasının kaybedildiğini ifade ederek, babasıyla beraber çocukluğunun da kaybedildiğini söyledi. Babasız büyümenin ve bir mezara dahi sahip olamamanın kendilerinde büyük acılara neden olduğunu dile getiren Tanış, "Onları asla affetmeyeceğim. 100 yıl da geçse babamı unutmayacak ve aramaya devam edeceğim" diye konuştu.

"Kaybolanla kayboluyor insan"

Eyleme katılamayan Deniz’in kızı Ceylan Deniz’in mektubu okundu. Mektupta, “Cumartesi Anneleri hepinizin ellerinden öperim. Ölenle ölünmez diyorlar ama kaybolanla kayboluyor insan. Kaybının yokluğunda ve acısında yok oluyor insan. Artık hiçbir şey seni masum mutlu çocukluğuna döndüremiyor. Elimizde zar zor tuttuğumuz anılar kaldı… Bizim artık babama dair tek umudumuz akıbetini öğrenip faillerin yargılanmasıdır” ifadeleri yer aldı. (MA)