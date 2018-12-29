Cumartesi Anneleri 718. haftada: 2019'da da kayıplarımızdan ve Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetinin açıklanması ve belli olan faillerin cezalandırılması için 718'inci kez bir araya gelen Cumartesi Anneleri, polis ablukası altında yeni yıl dileklerini paylaştı. Cumartesi Anneleri , 2019 yılında da gözaltında kayıpları aramaktan ve onlarla buluşma mekanı olan Galatasaray Meydanı’ndan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Cumhuriyet'ten Zeynep Kuray'ın haberine göre HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Oya Ersoy, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sinema sanatçısı Nur Sürer’in katılımıyla gerçekleşen eylemde, Cumartesi Anneleri 2019 yılında da gözaltında kaybedilen evlatlarını aramaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. 2018 yılının kapanış açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon üyesi Sebla Arcan, bugün gözaltına kaybedilen sevdiklerine ulaşmanın ve onları kaybedenlerin hesap sormanın mümkün kılacak yeni bir yıl dileğiyle buluştuklarını ifade etti.

2019 yılına Galatasaray’da olmamanın hüznüyle girdiklerini ifade eden Arcan, 25 Ağustos 2018 tarihinden bu yana polis ablukası altına alınan Galatasaray Meydanı’nın çelik bariyerlerle çevrilmiş ve ağır silahlı polislerce adeta gözaltına alınmış durumda olduğuna işaret etti. Arcan, meşru taleplerinin muhatabı olan devletin polisiyle TOMA, kalkan, gözaltı araçları, silahları ve gaz bombalarıyla önlerine barikat kurduğunu hatırlattı. Açık tartışma ortamının olmadığı, fikirlerin serbestçe paylaşılamadığı, eleştirme özgürlüğünün kullanılamadığı bir ortamda hakikati bulmanın; yanlışı reddetme imkanın olmadığını vurgulayan Arcan, 2019 yılına dönük talepleri şöyle sıraladı:

Talepler

>> “Bize yönelik denetimden uzak, keyfi bir şekilde uygulanan ve ciddi hak ihlallerine yol açan uygulamalara son verilsin.

>> Galatasaray’daki polis ablukası kaldırılsın.

>> İfade özgürlüğü mekan seçme hakkını da kapsar 27 Mayıs 1995’den beri buluşma mekanımız olan Galatasaray’da barışçıl açıklama yapma hakkımızın engellenmesine son verilsin.

>> Kayıplarımızın akıbetini açığa çıkartacak, failleri adil bir yargılama sonucunda cezalandıracak siyasi ve adli irade gösterilsin.

>>Yurttaş ile devlet arasındaki ilişkiyi insan haklarına dayalı demokratik bir ilişki olmaktan çıkartıp Türkiye’yi hukuksuzluk, adaletsizlik ve keyfilik cehennemine dönüştürenler bilsinler ki; hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

"Umut hep var olacak"

“Toplumu haklarından mahrum bırakarak, sindirerek, umutlarını kırarak kendi korkularını yatıştırmak isteyenler bilsinler ki; biz insan olmakta ısrar ettiğimiz sürece umut hep var olacak” vurgusunu yapan Arcan, “2019’da da korkunun esaretine karşı umudun özgürleştirici gücüne sarılmayı sürdüreceğiz; kayıplarımızdan ve onlarla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

"Hiçbir yeni yıla coşkulu ve mutlu girmedik"

Açıklamanın ardından söz alan gözaltında kaybedilen Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe’nin kardeşi Ayşe Tepe ise, 700’üncü haftada beri süren devlet ablukasına tepki gösterdi. Demokratik haklarının kullanımının ısrarla engellendiğini hatırlatan Tepe, şöyle konuştu:

“Bizim için geçen yıllar acılı ve zorlu geçti. Hiçbir yeni yıla coşkulu ve mutlu giremedik. Biz 23 yıldır acılar içindeyiz. Biz istiyoruz ki hiç kimse bu acıları bir daha yaşamasın. Biz 2019’da kimsenin kaybedilmemesini, kimsenin acı çekmemesini istiyoruz. Demokrasi, adalet, barış istiyoruz.”

Haber görseli: Birgün