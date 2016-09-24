Cumartesi Anneleri, 600’üncü kez buluşuyor

Cumartesi Anneleri’nin adalet arayışları 24 Eylül 2016 tarihinde 600. haftasına girecek.
Gazeteciler, her cumartesi saat 12:00’de Galatasaray’da kayıpları için adalet talep eden Cumartesi Anneleri’nin 600. haftaya ulaşan eylemleri için dayanışma çağrısı yaptı.
Türkiye’nin en uzun erimli eylemi 600. haftasına girerken, bir grup gazeteci “Biz gazeteciler, tanığız” diyerek Cumartesi Anneleri’nin hakikat, adalet ve barış talebini destekleme çağrısı yaptı.
Gazetecilerin çağrı metninde, “Gözaltında kayıpların, faili meçhullerin, Cumartesi Anneleri’nin, Cumartesi İnsanları’nın 600 haftadır adalet arayışlarının tanığıyız. Biz gazeteciler tanıklık etmek isteyen herkesle beraber 24 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 12.00’de Galatasaray’dayız” denildi.
Öte yandan, 600. haftaya giren bekleyişte, kayıpların bulunması için verilen mücadelenin avukatı, geçen yıl katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de anılacak.
Çağrı metni imzacıları
Ahmet Şık
Alper Turgut
Ayşenur Arslan
Banu Güven
Berat Günçıkan
Celal Başlangıç
Ece Temelkuran
Elif Ilgaz
Ertuğrul Mavioğlu
Fatih Polat
Faruk Eren
Fehim Işık
Gökçer Tahincioğlu
Gülşah Karadağ
Hatice Tuncer
Hatice Yaşar
Hilmi Hacaloğlu
Mehmet Güç
Murat İnceoğlu
Nadire Mater
Nazım Alpman
Özgür Mumcu
Tuğrul Eryılmaz
Yetvart Danzikyan
Yıldırım Türker