Cumartesi Anneleri, 600’üncü kez buluşuyor

Cumartesi Anneleri’nin adalet arayışları 24 Eylül 2016 tarihinde 600. haftasına girecek.

Gazeteciler, her cumartesi saat 12:00’de Galatasaray’da kayıpları için adalet talep eden Cumartesi Anneleri’nin 600. haftaya ulaşan eylemleri için dayanışma çağrısı yaptı.

Türkiye’nin en uzun erimli eylemi 600. haftasına girerken, bir grup gazeteci “Biz gazeteciler, tanığız” diyerek Cumartesi Anneleri’nin hakikat, adalet ve barış talebini destekleme çağrısı yaptı.

Gazetecilerin çağrı metninde, “Gözaltında kayıpların, faili meçhullerin, Cumartesi Anneleri’nin, Cumartesi İnsanları’nın 600 haftadır adalet arayışlarının tanığıyız. Biz gazeteciler tanıklık etmek isteyen herkesle beraber 24 Eylül 2016 Cumartesi günü saat 12.00’de Galatasaray’dayız” denildi.

Öte yandan, 600. haftaya giren bekleyişte, kayıpların bulunması için verilen mücadelenin avukatı, geçen yıl katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de anılacak.

Çağrı metni imzacıları

Ahmet Şık

Alper Turgut

Ayşenur Arslan

Banu Güven

Berat Günçıkan

Celal Başlangıç

Ece Temelkuran

Elif Ilgaz

Ertuğrul Mavioğlu

Fatih Polat

Faruk Eren

Fehim Işık

Gökçer Tahincioğlu

Gülşah Karadağ

Hatice Tuncer

Hatice Yaşar

Hilmi Hacaloğlu

Mehmet Güç

Murat İnceoğlu

Nadire Mater

Nazım Alpman

Özgür Mumcu

Tuğrul Eryılmaz

Yetvart Danzikyan

Yıldırım Türker