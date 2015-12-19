Cumartesi Anneleri 560. kez buluştu: Her gün Tahir Elçi’ler öldürülüyor

Bu hafta 560. kez Galatasaray Meydanı’nda buluşan Cumartesi Anneleri, 1991’de öldürülen Agit Akipa ve İbrahim Demir’in faillerinin bulunması için bir araya geldi. İstanbul milletvekilleri Pervin Buldan ve Sezgin Tanrıkulu da annelerin yanındaydı. Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi yaklaşık 20 gazeteci adayı da adalet arayan anneleri takip etti.



Radikal'den Serkan Ocak'ın haberien göre, Cumartesi Anneleri’nin gündeminde Tahir Elçi de vardı. Pervin Buldan yaptığı konuşmada, "Katledilenlere şimdi de 'Barış Elçisi'nin eklendiğini" söyledi. Buldan, "Her gün Tahir Elçi’ler öldürülüyor. Bugün gençler, kadınlar, yaşlılar katlediliyor. Tıpkı 1990’larda olduğu gibi…" dedi.

"Mutlaka bir gün bu annelere hesap verecekler"

Sezgin Tanrıkulu ise, “Yaşamda değil ölümde çoğalıyoruz” diyerek Tahir Elçi’nin kahpe bir kurşunla öldürüldüğünü, faillerinin bulunması konusunda takipçi olacaklarını ve olmayan adaleti aramak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Tanrıkulu, “Bunları yapanlar bilsinler ki onların adı bizim hafızamızdan hiçbir zaman silinmeyecek ve mutlaka bir gün bu annelere hesap verecekler” dedi.

Şırnak'ın İdil ilçesi Çukurlu Köyü’nde muhtarlık yaparken İbrahim Demir ile birlikte köylülerin arasından alınıp götürülen Agit Akipa’nın oğlu Fehmi Akipa da eylemde şunları söyledi:

“Bundan 24 yıl önce, babamı ve amcamı yok ederek 'tüm köyü bitirmiş oluruz’ diye düşündüler. Ama yanıldılar, onlar gitti ama arkalarında tüm köylü Agit Akipa ve İbrahim Demir oldu. Nefesimiz yettiği kadar 24 yıldır onların davalarını sürdürüyoruz” dedi.

"Seni kaybedenler hesap verene kadar Galatasaray Meydanı’nda olacağım…”

İbrahim Demir’in kızı Deniz Demir ise, babası katledildiğinde 10 yaşında olduğunu, şimdi ise kızlarının 16 yaşında olduklarını anlattı. “Zulme karşı her hafta çocuklarımla buradayız. Barışın geleceğine inanıyoruz” diyen Demir’in kızları da hiç görmedikleri dedelerine yazdıkları mektubu okudu. İbrahim Demir’in torunu Zilan Demir, “Güzel isimli dedem, ne zaman Şırnak’a gitsem. Hiç tanımadığım bir adamın mezarına sarılıyorum. Yanında da bir terk edilmiş köy var. Yanında da yoldaşın… Hiç tanımadım ki seni, belki sen de beni tanısan çok severdin. Seni kaybedenler hesap verene kadar Galatasaray Meydanı’nda olacağım…” dedi. Melsa Demir ise, fotoğraflarına baktığı dedesini çok özlediğini, büyüklerinin kendisine sürekli dedesini anlattığını yazmıştı mektubuna…

Cumartesi Anneleri, yaklaşık bir saatlik toplanmanın ardından basın açıklamasını okudu. Yapılan açıklamada faillerin belli olduğu belirtildi. Bölgede o dönem görev yapan üst rütbeli komutanların, yerel yöneticilerin isimleri de eylemde tek tek okundu.

İletişim öğrencileri de 'anneler'i dinledi

Cumartesi Anneleri’nin sözcülerinden Sebla Arcan, kendilerini izlemeye gelen iletişim fakültesi öğrencileriyle ilgilenerek, genç gazeteci adaylarına Cumartesi Anneleri’ni anlattı. Her hafta bir araya gelen Cumartesi Anneleri’nin dünyadaki en büyük sivil itaatsizlik eylemi olduğunu, Türkiye’de yargılanan ve beraat eden sorumluların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde tek tek cezalandırıldığını belirten Arcan, AİHM’de halen 130’dan fazla dosyanın beklediğini söyledi.