Cumartesi Anneleri 500'ncü kez bir araya geldi

27 Mayıs 1995’ten bu yana gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanması talebiyle her hafta İstanbul Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, bugün 500’üncü kez bir araya geldi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, grup her hafta cumartesi olduğu gibi bugün de saat 12.00'da Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Grubun oturma eylemine birçok siyasetçi, sanatçı ve vatandaşlar da destek verdi. Cumartesi Anneleri adına yapılan duyuruda kayıp ailelerine desteğe gelen vatandaşlar konuşmaların ardından alkış yapmamaları ve slogan atmamaları konusunda uyarıldı. Kayıp yakınlarının fotoğraflarını taşıyan grup üyelerine söz verildi. Yakınlarından bahseden grup üyelerinin içinde kamuoyunda “Berfo Ana" olarak bilinen ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, Berfo Kırbayır'ın oğlu Mikail Kırbayır da bir konuşma yaptı.



500 haftadır Galatasaray Lisesi önünde oturduklarını söyleyen Kırbayır, “Oturma amacımız dünyaca belli. Ellerdeki fotoğraflar bulunan kimisinin eşi kimisinin anası Kimisinin babası kimisinin kardeşi kimisinin torunu ve bunlar bu coğrafya da iyiyi doğruyu güzel olanı yapmak için mücadele ederken 12 Eylül darbesi sonucu yaşamlarına son verilenlerdir" dedi. Kayıp Fehmi Tosun'un eşi Hanım Tosun Kürtçe başladığı konuşmasına Türkçe olarak devam etti. Tosun “Evet yine Galatasaray'dayız. 500 hafta nasıl geçti. Bazıları soruyor, rüya gibi. Yani 20 yıl önce biz otururken, çocuk olan ve bizim çocuklarımız şu an, 20 yaşın üzerinde. Maalesef bu devlet 20 yıldır hiçbir adım atmadı" diye konuştu.

Mesut Yılmaz da oradaydı

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, dönemine ilişkin kayıp iddialarını dile getiren Cumartesi Anneleri’nin eylemi sırasında Galatasaray Meydanı'ndaydı. Mesut Yılmaz, Galatasaray Spor Kulübü’nün yaptığı seçimli genel kurulu için gittiği bugün Galatasaray Lisesi'nde Cumartesi Anneleri'yle karşılaştı.

Kılıçdaroğlu'ndan kırmızı karanfil

Cumartesi Annelerine destek vermek amacıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kırmızı karanfil gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş, Kılıçdaroğlu'nun kırmızı karanfilini kayıp annelerine sundu. Karakaş, kayıp annelerine kırmızı karanfili sunarken, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, oğulları, kızları ve yakınları gözaltına alındıktan ya da devletle bağlantılı olduğu düşünülen kişilerce kaçırıldıktan sonra kaybolan annelere direnişlerinin, bekleyişlerinin 500. gününde kırmızı karanfille birlikte saygılarını, sevgilerini, dayanışma ve destek duygularını gönderdi. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, CHP kayıplarını arayan annelerle birliktedir ve son kayıp bulunana, hesap sorulana kadar da beraber olacaktır “mesajını ilettiği öğrenildi.

Yayalar ve eylemciler arasında sözlü tartışma

Oturma eylemi sırasında kalabalıktan dolayı caddede yayalar yürümek de zorluk çekti. Bu yüzden gruptan bazıları ve yayalar arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışmaların uzamasını engellemek için sanatçı Suavi, grup üyelerine “Buraya dönün" diye ikazda bulundu.

Bu hafta Fehim Tosun için toplandılar

Grup adına yapılan basın açıklamasında da şu ifadelere yer verildi, “Bizler, devletin güvenlik güçlerince gözaltına alınarak kaybedilenlerin aileleri ve insan hakları savunucuları olarak 27 Mayıs 1995'ten beri her Cumartesi saat 12.00'da Galatasaray 'da gözaltına kaybetme gerçeğini gündemde tutmak için ülkenin en uzun erimli sivil itaatsizlik eylemini gerçekleştiriyoruz. Bu hafta kaybedilişinin 19. Yılında çocukları Galatasaray'da büyüyen torunları Galatasaray'a doğan Fehmi Tosun'u unutmadık demek için buluştuk. Fehmi Tosun hala kayıp. Yıllardır Galatasaray'dan kimliklerini açıkladığımız Fehmi Tosun'un failleri ve sorumluları hala korunmaya devam ediliyor.

Yaklaşık 2 saat süren oturma eyleminin ardından grup dağıldı.