Cumartesi Anneleri 29 Aralık'tan bu yana kayıp olan KHK'lı Hüseyin Galip Küçüközyiğit'in akıbetini sordu

T24 Haber Merkezi

Yıllardır özaltında kaybedilenlerin akıbetini soran Cumartesi Anneleri, 29 Aralık'tan bu yana kayıp olan KHK'lı eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit'in nerede olduğunu sordu.

Küçüközyiğit ailesinin beyanına göre Başbakanlık Raportörlüğü görevinden KHK ile ihraç edilen Hüseyin Galip Küçüközyiğit, Ankara’da yaşıyordu. Ailesi ile her gün iletişim halindeydi. Ayrıca iki haftada bir Kocaeli’ne gelip ailesini ziyaret ediyordu. 29 Aralık 2020 tarihinde yaptıkları telefon konuşmasında, ailesine yılbaşını beraber geçirmek için Kocaeli’ne geleceğini söyledi. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Kardeşine ait 34 FNF 28 plakalı aracı kullanan Küçüközyiğit ortadan kayboldu.

Çalıştığı ofisin kamera kayıtlarını kontrol eden aile, kaybolduğu gün Küçüközyiğit’in ofise girişi esnasında kendisini takip ettiğinden şüphelendikleri üç kişinin kamera kayıtlarına takıldığını ve Küçüközyiğit’in saat 17:23’de ofisten ayrıldığını tespit etti.

Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in yaşamından endişe eden ailesi 31 Aralık 2020 tarihinde Kocaeli Bekirpaşa Karakolu’na, 5 Ocak 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 12 Ocak 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler'e, 22 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı.

Nursena Küçüközyiğit

İnsan Hakları Derneği-Cumartesi Anneleri Küçüközyiğit'in kaybolmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Zorla kaçırma vakaları ve gizli gözaltı merkezleri iddialarıyla ilgili gerçeğin açığa çıkarılabilmesi için, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile İstihbarat ve Güvenlik Komisyonunu göreve davet ediyoruz" dedi.

Açıklama şöyle:

"Bizler gözaltında kaybedilen sevdiklerinin tarifi imkansız acısını yaşayan kayıp yakınları ve bu acıya tanıklık eden hak savunucuları olarak 2016 yılından beri gündeme gelen gizli gözaltı merkezleri, işkence, kaçırma ve kayıp iddiaları karşısında derin endişe içindeyiz.

2016-2020 tarihleri arasında 32 kişinin zorla kaçırıldığı ve kayıp oldukları iddiası kamuoyuna yansıdı. Bu kişilerden dördünden hala haber alınamadı. 25 kişi ise çok uzun zaman sonra Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde ortaya çıktılar. Bunlardan Ayten Öztürk altı ay, Zabit Kişi 108 gün, Mustafa Özgür Gültekin 121 gün, Önder Asan 42 gün, Gökhan Türkmen 271 gün ve Mesut Geçer 16 ay boyunca gizli gözaltı merkezlerinde tutulduklarını ve ağır işkence gördüklerini çıkarıldıkları mahkemelerde anlattılar. Diğer kişiler ise başlarına gelenleri anlatmaktan kaçındı.

Yaşamlarını tehdit eden koşullar altında kaybolduklarına ilişkin kuvvetli şüphe bulunan bu kişilerin aileleri, kaçırılma ve yasadışı alıkonulma iddiası ile tüm mercilere başvurmuş olmalarına rağmen hiçbir bilgiye ulaşamamışlardı.

Hüseyin Galip Küçüközyiğit'in kızı Nursena Küçüközyiğit, Av. Gülseren Yoleri, Ferhat Tepe'nin kız kardeşi Ayşe Tepe, Hasan Ocak’ın abisi Hüseyin Ocak

Aynı şeyi şimdi de Küçüközyiğit Ailesi yaşıyor.

29 Aralık 2020 tarihinden beri kayıp olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit hakkında hakikatin ortaya çıkarılması, can güvenliğinin sağlanması ve sağlıkla ailesine kavuşması için adli, idari ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz: Etkin araştırma ve soruşturma yürütülerek Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in nerede olduğunun tespit edilmesi ve ailesinin bilgilendirilmesi acil olarak sağlanmalıdır.

2016’dan beri kaçırılmış ve işkenceye maruz bırakılmış kişilere bu insanlık dışı uygulamayı yapanlar hakkında etkin soruşturma yürütülmesi ve faillerin cezalandırılmasını; kendilerinden haber alınamayan kişilerin bir an önce bulunmalarını istiyoruz.

Zorla kaçırma vakaları ve gizli gözaltı merkezleri iddialarıyla ilgili gerçeğin açığa çıkarılabilmesi için, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile İstihbarat ve Güvenlik Komisyonunu göreve davet ediyoruz.

Bir kez daha hatırlatıyoruz: Hakkında hangi suç isnadı bulunursa bulunsun herkesin yaşama, işkenceden korunma, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerden eşit ve adil bir biçimde yararlanmaya hakkı vardır. Hiç bir gerekçe bu hakkın ihlalini meşrulaştıramaz. Devlet insan haklarına dair her türlü faaliyetini şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütmeli, insan yaşamı üzerindeki baskı ve tehditleri ortadan kaldırmalıdır.

Hüseyin Galip Küçüközyiğit'in nerede olduğunu açıklayın!"

Fotoğraflar Mezopotamya Haber Ajansı