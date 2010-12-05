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Yaşam

CUMAOVASI

05 Aralık 2010 12:35

-CUMAOVASI-ÇİĞLİ HATTINDA SEFERLER BAŞLADI İZMİR (A.A) - 05.12.2010 - İzmir'deki Aliağa-Menderes Hafif Raylı Sistem (Banliyö) Projesi kapsamında Cumaovası-Çiğli hattında seferler başladı. Hattın kuzey bölümünde yolculu seferlerin başlatılması kararı çerçevesinde ilk seferler, Cumaovası'ndan (Menderes), Çiğli'ye saat 06.00'da, Çiğli'den Cumaovası'na ise saat 05.58'de yapıldı. Son seferlerin saat 23.30'da yapılacağı bildirildi. Tatil günü olması nedeniyle seferler az sayıda yolcu ile yapılırken, Şemikler hemzemin geçidinin henüz kapatılmadığı öğrenildi.  İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin yüzde 50'şer ortaklıklarıyla kurulan İzmir Banliyö Sistemi AŞ tarafından işletilen hatta 31 istasyon bulunuyor. Hatta hizmet veren üçer vagonlu 33 elektrikli banliyö tren setinden oluşan 99 vagonun tamamı klimalı olarak hizmet veriyor. En ileri teknolojik ekipmanlarla donatılmış olan tren setleri, iç dizaynı da konforlu ve rahat seyahat imkanı sağlayacak şekilde tasarlandı. Araçlar saatte 140 kilometre hız yapabiliyor. Trenlerdeki en küçük hasarlar bile bilgisayar ve kameralar sayesinde anında tespit edilerek kumanda merkezine bildiriliyor ve banliyö araçlarında en yüksek oranda güvenlik sağlanıyor.

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