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Yaşam

Cuma namazında imama bıçak çekildi

Cuma namazı sırasında isminin Selami Okuyucu olduğu öğrenilen bir şahıs, ön saflarda otururken ayağa kalkarak bıçak çıkardı. Gözaltına alınan Okuyucu cemaat tarafından linç edilmek istendi

13 Eylül 2013 19:58


Fatih Cami’nde bugün Cuma namazı sırasında isminin Selami Okuyucu olduğu öğrenilen bir şahıs, ön saflarda otururken ayağa kalkarak bıçak çıkartıp sağa sola küfür etmeye, imama dönerek yalan söylüyorsunuz diye bağırmaya başladı. Cami hocasının tam cuma hutbesinde olduğu sırada gerçekleşen olayda, okuyucu imamın namaz kıldırdığı minber bölümüne geçerek, “ben Allahım, peygamberim, Mustafa Kemal’in askeriyim” şeklinde bağırdı. İmam sivil polisleri caminin ön tarafına çağırarak şahsı gözaltına aldırdı. Gözaltına alınan Okuyucu, cemaat tarafından linç edilmekten kurtarılarak koşar adım polis otosuna bindirildi.

 

Asker çıktı

 

İsmail Sarıoğlu'nun radikal.com.tr'de yer alan haberine göre 1973 doğumlu olduğu öğrenilen Selami Okuyucu’nun Fransa ’da yaşadığı askerlik görevini yapmak için Türkiye ’ye geldiği öğrenildi. Amasya’daki birliğine kısa süre önce teslim olan Okuyucu’nun saçlarını kestirmek istememesi ve dengesiz hareketler yapması üzerine GATA’ya sevk edildiği buradan üç aylık hava değişimi verildiği belirtiliyor.

 

Merke komutanlığına gönderilecek

 

Okuyucu, polise verdiği ifadesinde Fransa’da işadamlarından haraç istediği için 3 yıl cezaevinde yattığını söylediği, dayısının Bostancı’da yaşamasından dolayı hava değişimi İstanbul ’da geçirdiğini ifade ettiği belirtiliyor. Halen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden Okuyucu’nun Merkez Komutanlığı’na teslim edileceği öğrenildi.

 

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