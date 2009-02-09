Cuma namazına soruşturma

Ambulans şoförü cumaya gitti, hasta öldü

Sağlık Bakanlığı ''Sakarya'da ambulans şoförünün Cuma namazında olması nedeniyle hastaya ambulansın geç gittiği'' iddiası üzerine soruşturma başlattı.Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında ''Sakarya'da kalp krizi geçiren bir hastaya, ambulans şoförünün Cuma namazında olması nedeniyle ambulansın geç gittiği'' ve ''Şanlıurfa'da yaralı olarak getirildiği Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hastanın sedyeden düşürüldüğü'' yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.Açıklamada, söz konusu haberlerle ilgili Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ''ivedilikle soruşturma başlatılması'' talimatı doğrultusunda, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.Soruşturma sonuçlarının daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, ''Olayda varsa ihmali görülenler hakkında yasal işlem yapılacaktır'' denildi.