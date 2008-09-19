Cuma namazına, mesai saati ayarı



Diyanet İşleri Başkanlığı performans hedeflerine ulaşabilmek için 2010 yılında bir çok yenilik getiriyor. Bunlardan birisi de Cuma namazı kılma vakitlerinin mesai saatlerine göre ayarlanması.





Diyanet İşleri Başkanlığı performans hedeflerine ulaşabilmek için gerçekleştirilecek eylemleri 2010 yılında uygulamaya koyacak.



Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010 yılında 200 camide kütüphane, çay ocağı, derslik ve çok amaçlı salon açacak.



Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, uygun olan camilerde bilgisayar gibi teknolojilerden yararlanılmasını sağlayacak. Tarihi ve turistik camilerde ibadet ve ziyaretler yoğunlaştırılırken, ziyaretçilere yönelik hediyeler hazırlanacak.



Camilerde cemaatin namaz dışında da vakit geçirebileceği ortamlar oluşturulacak. Sosyal aktivitelerin artması amacıyla sosyal ve kültürel içerikli programların düzenleneceği camilerde, ayrıca personele halkla ilişkiler ve hitabet konularında hizmet içi eğitimler verilecek.



Kadın ve engellilerin de camilere gidebilmeleri için gerekli fiziksel şartlar oluşturulacak, vaaz ve hutbeler engel gruplarına uygun yöntemlerle yapılacak.



CAMİLER SOSYAL VE KÜLTÜREL MEKANLAR OLACAK



Din hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaştırılması amacıyla camiler sosyal ve kültürel mekanlar haline getirilecek. Buna göre, pilot uygulamayla 200 camide kütüphane, çay ocağı, derslik ve çok amaçlı salon açılacak. Her ilde ve metropol ilçelerde 10, nüfusu 20 binden fazla ilçelerde 5, diğer ilçelerde ise 2'şer camide kütüphane veya kitaplık yapılacak.



Yeni uygulama kapsamında, camilerin yapımı için de proje yarışmaları düzenlenmesi, seçilen projeler yeni yapılacak camilerde uygulanması planlanıyor.



Kadın din görevlileri için yurt dışı görevinin cazip hale getirilmesini sağlayacak tedbirler almayı planlayan Diyanet İşleri, yurt dışında görevlendirilecek personel için de hazırlık kursları verecek.



PERSONELİN EĞİTİMİ ARTACAK



Planda, 2011 yılında işe alınacak personelin yüzde 50'sinin dini yüksek öğrenimli olması, yüzde 2,4'ünün de lisansüstü eğitim alması hedefleniyor. İlahiyat Lisans Tamamlama programına katılan personelin kontenjanının da artırılmasını öngören Diyanet İşleri, lisansüstü eğitimleri için Türkiye Diyanet Vakfından burs ve kredi imkanı sunulmasını planlıyor.



Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde bir araştırma merkezi kurulması öngörülen plan taslağında yer alan diğer hedefler şöyle:



“-Cemaatin memnuniyeti anketlerle ölçülecek.



-Personelin niteliklerine göre atanacağı camileri belirlemek için çalışmalar yapılacak.



-Güncel dini meselelerle ilgili istişare toplantısı kitabı hazırlanacak.



-Beyin ölümü, ötanazi ve sakat ceninin alınması konusunda araştırma yapılacak.



-Diyanet personeline yabancı dil kursları düzenlenecek.



-Arapça öğrenimi için de 100 personel 1 yıl süreyle Arap ülkelerine gönderilecek.



-Gurbetçilerin çocuklarına 'Kültür Turizmi' ile Türkiye'deki İslami kültür ve medeniyet eserleri tanıtılacak.



-Gurbetçi vatandaşların ve hacıların ihtiyaçlarını tespit için anket ve araştırma yapılacak.



-Cuma namazı kılma vakti mesailere göre düzenlenecek.”







