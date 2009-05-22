Cuma namazı sonrası kan bağışı

Kartal'daki Atalar Camisi'nde, Türk Kızılayının iş birliğiyle kan bağışı kampanyası başlatıldı.



Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Atalar Camisi İmamı Yücel Kara, cuma namazı öncesinde camide yaptıkları sinevizyon gösterisiyle cemaate kan bağışının önemini vurguladıklarını söyledi.



Kara, yıllık kan stoklarının normalde bir ülkenin nüfusunun yüzde 5'i olması gerektiğini ifade ederek, "İstanbul'un yıllık kan stokunun en az 500 bin ünite olması gerekiyor ama maalesef bu sayıya ulaşamıyoruz. Herkesin kana ihtiyacı olabilir. İhtiyacın olduğu zaman kan bulmak istiyorsan kan ver" dedi.



Kan vermenin sağlık açısından da faydalı olduğunu vurgulayan Kara, "Geçtiğimiz ramazan ayında yaptığımız kampanyayla bin ünite kan topladık. Bugün başlattığımız dört günlük kampanyayla yine bin ünite kan toplamayı hedefliyoruz. Kan vermenin halk arasında dinen yasak olduğu izlenimi var ama dinimiz kan vermeyi özellikle emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın 'Bir insana hayat veren, bütün insanlara hayat vermiş gibidir' emri, bizim prensibimizdir. Bu doğrultuda hareket ederek üzerimize düşen insanlık görevini yerine getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Din görevlilerine bu açıdan önemli görevler düştüğünü dile getiren Kara, "Türk Kızılayının 2008 yılı Mayıs ayında başlattığı 'bir milyon gönüllü aranıyor' kampanyasına biz Atalar Camisi olarak cevap verdik. Bir imam çıkar bin ünite kan bulursa mesele kökünden çözülür" dedi.



Atalar Camisinin alt kısmındaki boş alanda kurulan Türk Kızılayı çadırlarında başlatılan ve 4 gün sürecek kampanyaya, cuma namazından çıkan vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Namaz sonrası, çok sayıda vatandaş kan verdi.

