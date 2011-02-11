-CUMA NAMAZI KILANLARIN BAŞINA FAYANS DÜŞTÜ ISPARTA (A.A) - 11.02.2011 - Isparta'da, cuma namazı sırasında tavandaki fayans süslemelerin düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Hızırbey Mahallesi'nde Murat Dede Camisi'nde cemaat cuma namazı kıldığı sırada tavandaki fayans süslemeler düşmeye başladı. Fayansların isabet ettiği Ahmet Ermiş, başından yaralandı. Isparta Devlet Hastanesine kaldırılan Ermiş'in başına dikiş atıldı. Fayansların isabet ettiği birkaç kişinin de hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Olay sırasında camide bulunan İsmet Güngör, namaz kıldıkları sırada fayansların düşmeye başladığını ve deprem olduğunu sandıklarını belirtti. Güngör, ''Fayanslar birçok kişiye isabet etti. Ancak bir kişi hastaneye kaldırıldı'' diye konuştu. Yılmaz Soysal ise fayansların ısınmadan dolayı genleşip düşmüş olabileceğini belirtti. Cemaatten Musa Balaman da, ''Önce deprem olduğunu düşündük ve yukarı katın çöktüğünü sandık'' dedi. Olayın ardından cemaat, yarım bıraktığı namazı tamamladı.