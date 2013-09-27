Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi cuma namazı çıkışında 4 kişiyi öldürdü

Konya’da akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, katliam yaptı. Olayda 4 kişi öldü. Hadim ilçesine bağlı Yelmez köyünde eline av tüfeği alan kişi, cuma namazından çıkan cemaate rastgele ateş açtı.

Saçmaların hedefi olan kişilerden biri olay yerinde, 3’ü ise hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Hadim ilçesi Yelmez köyünde ilk belirlemelere göre, akli dengesinin yerinde olmadığı bilinen M.E’nin, köy camisinde Cuma namazından çıkan vatandaşlara av tüfeği ile rastgele ateş etmesi sonucu M. Ali Ayrancı olay mahallinde, Mehmet Ayrancı, Nurettin Ayrancı ve Mehmet Oruç ise kaldırıldıkları hastanelerde vefat etmişlerdir. Şüpheli M.E. suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Hadim Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanılmıştır” denildi.