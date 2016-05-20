Cuma hutbesinde sosyal medya 'uyarısı': Mahremiyet hiçe sayılıyor, yavrularımızı korumalıyız

Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbesinde vatandaşlara sosyal medya konusunda uyarıda bulunacak. "Mahremiyeti yitirmek mahrumiyettir" başlıklı hutbede, "Sosyal medyanın ölçüsüzce, mahremiyeti hiçe sayarak kullanımı birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Ailemizi, yavrularımızı, gençlerimizi bütün bu kötülüklerden koruyacak bir merhamet ve mahremiyet eğitimine ihtiyacımız var" ifadesine yer verildi.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; “Mahremiyeti yitirmek mahrumiyettir” başlıklı hutbede, iffet ve hayânın İslam ahlakının vazgeçilmez iki değeri olduğu belirtildi. Diyanet, hutbede bu kavramların kadın-erkek herkesi kuşattığını belirterek, “İffetsizlik ve hayâsızlık, kadını ne kadar aşağıların aşağısına çekiyorsa erkeği de o derece alçaltmaktadır” dedi. Hutbede, sosyal medyayla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Kitle iletişim araçları ve sosyal medyanın sınır tanımaksızın ve ölçüsüzce mahremiyeti hiçe sayarak kullanımı, kişisel, ailevi ve toplumsal birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Ailemizi, yavrularımızı, gençlerimizi bütün bu kötülüklerden koruyacak bir merhamet ve mahremiyet eğitimine ihtiyacımız var. Bugün, çocuklarımızı her geçen gün hakikat dünyasından koparıp sanal dünyaya mahkûm eden bu gidişata karşı bilinçlendirmeye çok ihtiyacımız var.”