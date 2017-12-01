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Cuma hutbesinde ‘Kara Cuma’ tepkisi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu hafta tüm camilerde okutulan ‘Cuma hutbesi’nde Batı’da ‘Kara Cuma’ olarak nitelendirilen özellikle Amerika'da alışveriş çılgınlığına dönüşen bu güne, İslam dünyası için b

01 Aralık 2017 20:26

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu hafta tüm camilerde okutulan ‘Cuma hutbesi’nde Batı’da ‘Kara Cuma’ olarak nitelendirilen özellikle Amerika\'da alışveriş çılgınlığına dönüşen bu güne, İslam dünyası için bu kutsal günün adının verilmesine tepki gösterildi.
Tüm camilerde okutulan ‘Güneşin Doğduğu En Hayırlı Gün: Cuma’ başlıklı hutbede, Cuma gününün mübarek bir gün olduğu belirtildi. Hutbede, “Bugün Cuma. Bugün haftalık bayram günümüz. Bizler, her Cuma büyük bir sevinç yaşarız. Tarifi imkansız bir coşku ve heyecanın tadına varırız. Zira Cuma, haftalık dirilişimize, hayata yeniden tutunmamıza vesile olan müstesna bir gündür. Cuma, hayatın türlü hengâmesinde bunalan ruhlarımızın sükunete kavuştuğu gündür” denildi.
Hutbenin devamında Cuma namazı saatinde alışverişin bırakılmasının Kuran-ı Kerim’de emredildiğine vurgu yapılırken, bu günün inananlar için de bir muhasebe zamanı olduğu ifade edildi. Hutbede Cuma günü duaların geri çevrilmediği, Allah’ın engin rahmeti ve merhametine sığınmanın tam da vakti olduğu, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve muhabbetin  gür bir sedayla haykırıldığı kaydedilirken şöyle denildi:
“Cuma, Yüce Dinimiz İslam’ın sembollerinden biridir. Cuma rahmettir. Cuma berekettir. Cuma huzurdur. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz ‘Kara Cuma’ ifadesi, müminler olarak hepimizi rahatsız etti. Zira bizim inancımızda bütün günler Allah’ındır. Her günün sabahı, aydınlık bir geleceğe uyanıştır. Bir inancın sembolünü hedef alan ve mensuplarını yok sayan böylesi saygısız ifade ve yaklaşımların bizim geleneğimizde yeri yoktur. Bir dinin kutsalının çılgınca ve sınırsızca bir tüketim anlayışına alet edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Kardeşlerim! Zihinlerde olumsuz bir algı oluşmasına sebep olacak bu tür gayretler karşısında müminler olarak bizlere düşen, dinimize ve değerlerimize sımsıkı sarılmaktır.”

 

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