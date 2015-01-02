Cuma hutbesinde 'iktidarı eleştiren tweet atmayın' vaazı

Demokratik Gelişim Partisi Genel Başkanı İdris Bal, Ankara’nın Çankaya İlçesi Kurtuluş semtinde Hüdaverdi Camii imamının cuma hutbesinde, iktidarı eleştiren tweetler atılmaması ve Konya'da bir lise öğrencisinin tutuklanmasının doğru karar olduğunu söylemesi üzerine cemaatin itiraz ettiğini ve caminin karıştığını iddia etti.

İdris Bal'ın yaptığı basın açıklaması şöyle:

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

Bugünkü düzenlemiş olduğumuz yazılı basın açıklamasının asıl amacı ülkemizin ne kadar baskıcı bir yönetim şekline dönüştürüldüğünün halkımızca bilinmesini ve bu gidişattan haberdar olmalarını sağlamaktır.

Bugün Ankara’nın Çankaya İlçesi Kurtuluş semtinde Hüdaverdi Camiinde, cami imamı cemaatine Cuma Namazı öncesi dini konular üzerine vaaz verirken, işi vaazdan çıkartıp bugünün iktidarlarına şirin gözükme adına siyasi konulara girerek iktidarın doğru işler yaptığını, medyaya yapılan baskı ve gözaltıların yerinde bir karar olduğunu söylemesi, isim vermeden medya mensuplarının gözaltına alınıp tutuklanmasının yerinde bir karar olduğunu söylemesi ki burada kastedilenler Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Sayın Hidayet Karaca ve Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı ve dizi senaristleri ile yönetmen ve sanatçıların gözaltına alınmasıdır, sosyal medya kullanıcılarının, twitterdan iktidarı eleştiren twittler atmamalarını istemesinden kasıt da gazeteci Sedef KABAŞ’ın twitt atması ve gözaltına alınması, basın açıklaması yapan 16 yaşındaki Meram Endüstri Meslek Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi M.E.A.’nın tutuklanması gibi hadiseleri anımsatması üzerine cemaatten haklı olarak itirazlar yükselmesiyle ortalık bir anda karışmıştır. Sağduyulu insanların araya girmesi ile cemaat yatışmış ve Cuma Namazı ikame edilmiştir.

'AKP dini, camiyi ve birtakım imamları kendi siyasi amaçları için araç olarak kullanmaktan çekinmemiştir'

Bu olay göstermektedir ki AKP milli ve manevi değerleri siyasete alet etmeyi sözle değil camiye ve caminin imamına yaptırtarak fiille de ispat etmiştir ve bu tür olaylar ülkemizin değişik yerlerinde daha öncede meydana gelmiştir. Bu tür olaylarla AKP dini, camiyi ve birtakım imamları kendi siyasi amaçları için araç olarak kullanmaktan çekinmemiştir. Biz Demokratik Gelişim Partisi olarak bu ve bu tür olayları şiddetle kınıyoruz.

Yine aynı şekilde bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ’ın medyaya yansıyan “AYM üyelerine baskı yapılıyor” açıklaması da bizim DGP olarak iddia ettiğimiz iktidar tarafından kuvvetler ayrılığının ortadan kaldırıldığının ve iktidarın yargıya, medyaya, devlet kurumlarına ve iş dünyasına yapılan baskının teyit edilmesidir. Yine DGP olarak dinin, caminin, imamın siyasi bir partinin; İktidarın siyasi, propaganda aracı haline getirilmesini ve yargıya, özellikle Sayın KILIÇ’ın bahsettiği AYM üyelerine baskıyı kınıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DEMOKRATİK GELİŞİM PARTİSİ GENEL MERKEZİ