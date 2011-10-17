Cuma günü pastırma yazı geliyor

T24

Yağış perşembe günü yurdu terk edecek





Sınır kapısı kapandı



Saatler sonra ulaşım açıldı







Kartpostalı andıran görüntüler





Kırklareli



Sıcaklıklar batı bölgelerinde 3 ila 5 derece azalacak



İşte 5 günlük hava tahmini



Kuvvetli yağış uyarısı



Kuvvetli rüzgar uyarısı







Bazı illerde hava durumu



Bölgelerde hava durumu



Çarşamba gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar 5 ila 7 derece arasında artacak fakat iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacak. Marmara’daki artış, Perşembe günü iç ve doğu kesimleri de etkileyecek ve Perşembe günü Karadeniz’in doğusu dışında yağış yurdu terk edecek.Perşembe ve Cuma günü ise yurttaki hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor.Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Edirne’den Bulgaristan’a geçişi sağlayan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoğun kar yağışı nedeniyle saatlerce ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle TIR ve otomobiller yolda kaldı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen karayolları ekipleri hazırlıklarını yapmayınca yol yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Trakya’da kar yağışı etkili oldu. Özellikle Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa’ya bağlı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda saat 05.00 sıralarında başlayan ve aralıksız lapa lapa yağan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle çok sayıda TIR ile otomobil kayınca saat 06.45’te Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu ulaşıma kapandı. Yolda kalanlar ise karayolları ekiplerinin zamanında gelmemesinden yakındı.Kar yağışının başlamasının hemen ardından polis haber merkezi, Avrupa’ya açılan yolun ulaşıma kapanmaması için Karayolları 1’nci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 11’nci Şube Şefliği ekiplerini telefonla uyardı. Ancak, karayolları’nda sadece gece bekçisine ulaşıldı. Polis haber merkezi güzergahta görevli polis ekibine, "Karayolları’nda sadece gece bekçisine ulaşıldı. Hazır ekipleri yokmuş. Ekiplere telefonla ulaşmaya çalışacak" anonsu yaptı.Yoğun kar yağışı nedeniyle Hamzabeyli yolu tamamen ulaşıma kapanırken, çok sayıda TIR sürücüsü, saplandıkları yerden çıkabilmek için lastiklerine zincir taktı. Karayolları ekipleri yaklaşık 3 saat sonra kapanan yola müdahale etti ve kürünen yolda ulaşım kısmen açıldı. Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ulaşım güçlükle yapılabiliyor.Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu, karayolları ekiplerini kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından öğle saatlerinde ulaşıma açıldı. Karın temizlenmesinin ardından yolda kalan araçlar yollarına devam etti. Karayolları ekipleri güzergahta çalışmalarını sürdürürken, iki ülkeye de giriş çıkış sorunsuz yapılıyor. Kapanan 20 köy yolu ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.Edirne’de kar yağışı ardından ağaçlar beyaza büründü ve ortaya kartpostalları andıran görüntüler çıktı. Edirne’nin 20 köyü ile ulaşım kesildi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Edirne kent merkezinde yoğun kar yağışı başladı. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri gün boyu karla karışık yağmur yağışının sürmesinin beklendiğini bildirdi.Hava sıcaklığının 1 ile 3 derece olduğu Kırklareli'nde, merkeze bağlı Dereköy'de dün akşam başlayan ve yer yer devam eden kar yağışı merkez ilçe başta olmak üzere Kofçaz, Babaeski, Vize, Pehlivanköy, Demirköy ve Pınarhisar ilçelerine de ulaştı.Karın etkili olduğu Bulgaristan'a açılan sınır kapısının bulunduğu Dereköy'de kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçüldü. Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz, Vize, Demirköy ilçelerinde karla mücadele devam ediyor. Istarga Yokuşu'ndaki buzlanma nedeni ile Dereköy Köyü-merkez arasında ulaşım güçlükle sağlanırken, jandarma ekipleri bu bölgede sürücülerin zincirsiz trafiğe çıkmasına izin vermiyor.Kırklareli’de sabah okula giden öğrenciler ve vatandaşlar ellerinde şemsiyelerle lapa lapa yağan karı görünce sevindi.Yetkililer, Kırklareli ve ilçelerinde kar yağışının gün boyunca devam edeceğini kaydetti.Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklarla görülecek yağışların, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Eskişehir, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Antalya şehir merkezinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, İbradı, Gündoğmuş, Side) aşırı olması bekleniyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Bolu, Kastamonu ve Karabük'ün yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Antalya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/s), akşam saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.Yağışların, Edirne, Kırklareli, Adana, Osmaniye, Eskişehir, Bolu, Bartın ve Karabük çevreleri ile Antalya şehir merkezinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, İbradı, Gündoğmuş, Side) aşırı olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Rüzgarın, Marmara, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Antalya çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/s), akşam saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Bazı illerde bugün hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle olacak:İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s), akşam saatlerinden sonra kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek. (11)ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (14)İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Rüzgar, kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. (14)ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (27)ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; il merkezinde kuvvetli, doğu ilçelerinde (Serik, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, İbradı, Gündoğmuş, Side) aşırı olması bekleniyor. Rüzgar; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek. (23)SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (15)ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu (15)DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu (25)Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bölgelerde hava durumu şöyle olacak:MARMARA: Çok bulutlu ve yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olacak. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı (Karayel), doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.EGE: Parçalı ve çok bulutlu, Manisa, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın ve Muğla çevreleri yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgar; Ege kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak esecek.AKDENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; Antalya il merkezi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde (Serik, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, İbradı, Gündoğmuş, Side) aşırı olması bekleniyor. Rüzgar; Antalya çevrelerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar; bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/s) esecek.BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Bolu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Bolu, Bartın ve Karabük çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Tokat ve ilk saatlerde Trabzon çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı bulutlu geçecek.