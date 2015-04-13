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Cuma günü doğum yapan Özgü Namal'ın oğlu Nefes’in ilk fotoğrafı

Nefes bebek, 3,5 kilo ağırlığında, 52 cm boyunda dünyaya geldi

13 Nisan 2015 13:42

Ünlü oyuncu Özgü Namal’ın cuma sabahı dünyaya gelen oğlu Nefes’in ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Reklamcı Serdar Oral’la birlikte olan Namal, geçtiğimiz cuma sabahı bir erkek bebek dünyaya getirdi. 4 aydır “hipnotik doğum” yöntemine çalışan Namal, evinde doğum yaptı. Doğuma oyuncunun doktoru Gülnihal Bülbül ile evinde kalan ebe girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre 3,5 kilo ağırlığında, 52 cm boyunda dünyaya gelen bebeğe Nefes adı verildi. Özgü Namal ve bebeğinin sağlık durumu iyi.

İşte ilk fotoğraf: 

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