Cuma günü Başkent'in elektriği kesilecek

Dağıtım şebekelerinde planlanan yıllık periyodik işletme, hat bakım, onarım ve tesis çalışmaları nedeniyle 25 Aralık Cuma günü Ankara'nın bazı yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Altındağ'da, Yeni Sanayi Sitesi Tunç, Demir, Çelik caddeleri ve civarı, 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Mamak'ta, Hüseyingazi Mahallesi Mamak Çarşı İçi Caddesi, 2. Cadde, Mamak Caddesi'nin bir kısmı ve civarına, 14.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Keçiören'de, Karargahtepe Mahallesi, Ahmet Vefik Paşa Caddesi ile Kumrulu Sokak ve civarında, 09.00-14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Kazan'da, Atatürk Mahallesi'nin bir kısmı, 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.