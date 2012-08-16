Culio, Mersin İdmanyurdu'nda

Galatasaray Kulübü, Arjantinli futbolcusu Juan Emmanuel Culio'yu 2012-2013 sezonu için Mersin İdmanyurdu'na kiraladı.

Anlaşma uyarınca, Mersin İdmanyurdu, 15 Ocak 2013 tarihine kadar 1.5 milyon avro ödeyerek, oyuncunun bonservisini alabilecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Juan Emmanuel Culio'nun 2012-2013 futbol sezonu için Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü Derneği 15 Ocak 2013 tarihine kadar 1.500.000 avro bonservis bedeli ödeyerek oyuncunun

transferini gerçekleştirme hakkına sahiptir'' ifadeleri kullanıldı.

2010-2011 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu, geçen sezon Orduspor'da kiralık olarak forma giymişti.