-Çukurova'da kültür sanat ADANA (A.A) - 26.01.2012 - Adana'da bu hafta, ''Murtaza'', ''Karımla Evleniyorum'', ''Sınır'', ''Komşu Köyün Delisi'', ''Rüya Oyunu'' ve ''Töre'' adlı oyunlar seyirciyle buluşacak. Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), Orhan Kemal'in yazdığı ve Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği ''Murtaza'' adlı oyunu sahnelemeyi sürdürecek. Oyunda, Hakan Elmasoğlu, Boğaçhan Sözmen, Devrim Evin, Barış Özkan, Mazlum Taşkıran, Saliha Özkanlı, Yeliz Tekman, Ayşin Çukadar, Yaşar Bayram Gül, Özgür Onur Damar, Ömer Bertan, Recep Kekil, Burak Erol, Çağlar Tekman ve Sabahattin Nazik'in rol alıyor. ''Murtaza'' adlı oyunda, 1940'lı yıllarda savaş sonrası göç almaya başlayan Adana'nın gecekondu mahallesinde, Alasonya'dan gelen Bekçi Murtaza ve ailesinin hikayesi anlatılıyor. Oyun, yarın ve 28 Ocak tarihinde izlenebilecek. ADT, Ephraim Kishon'un yazdığı ve Hale Kuntay'ın çevirdiği, yönetmenliğini Ali Hürol'un yaptığı ''Karımla Evleniyorum'' adlı oyunu sahnelemeyi sürdürecek. Gökhan Doğan, Burçin Börü, Murat Aslan, Murat Özben, Deniz Gökçe Kayhan ve Özlem Buluttekin'in rol aldığı oyun, sevginin, saygının azaldığı ve sadece nikahlı oldukları için evliliklerini sürdüren çiftlerin düştükleri durumu mizahi bir dille anlatıyor. Oyun, 31 Ocak-4 Şubat tarihlerinde izlenebilecek. ADT, Muzaffer İzgü'nün yazdığı ve Boğaçhan Sözmen'in yönettiği ''Sınır'' adlı oyunu da yarın, 1 ve 2 Şubat tarihlerinde seyirciyle buluşturmaya devam edecek. ''Bilinmeyen bir yerde, sınır komşusu bilinmeyen ve bilinmeyen bir nedenle birbirine düşman olan iki ülkenin iki askerinin hikayesi''nin anlatıldığı oyun, her çarşamba, perşembe ve cuma Muzaffer İzgü'nün acılı ve gülünç kaleminden çıkan ilginç yorumuyla seyirciyle buluşacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ise Üstün Dökmen'in yazdığı ve Ali Hürol'un yönettiği ''Komşu Köyün Delisi'' adlı oyunu, 28 ve 31 Ocak tarihlerinde seyirciyle buluşturacak. Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kazım Güçlü'nün yazdığı ve Önder Özcan'ın yönettiği ''Rüya Oyunu'' adlı çocuk oyununu da 29 Ocak Pazar günü küçük seyircilere sunacak. Aynı gün ve aynı sahnede, Tiyatro Curcuna, Turgut Özakman'ın yazdığı ve Selim Ördem'in yönettiği ''Töre'' adlı oyunu sahneleyecek Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yarın şef Emin Güven Yaşlıçam yönetiminde ve solist Salvador Tarraso'nun trombonu eşliğinde L. Grondahl, L. E. Larsson'un Trombon konçertolarını, D. Shostakovich'in ise ''Senfoni No. 10 Op. 93 mi minör'' adlı eserini seslendirecek. -Mersin- Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan ''Çalıkuşu'' balesini sahnelemeye devam ediyor. Libretto ve koreografisini Merih Çimenciler'in yaptığı, Veli Dede, Saadettin Kaynak ve Rahmi Bey'in müziklerinin kullanıldığı eser, 28 Ocak Cumartesi günü Mersin Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Merih Çimenciler'in sahneye koyduğu 2 perdelik eserin dekor ve kostüm tasarımını Alexandra Vassiliev gerçekleştiriyor. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Orkestrası ile MDOB sanatçılarının seslendirdiği eserde başlıca rollerde Özlem Şenormanlılar, Büşra Ay, Meltem Ayar, Özge Uzun Ösmen, Bleda Özlem, Özge Hoşer, Pınar Humar, Ender Üçdemir, Irakli Bakhtadze, Burak Cebeci, Mahmut Akyol, Serbülent Biçer, Tarkan Günal ve Tolga Ergen yer alıyor. MDOB, Hüseyin Çebi'nin ''Mutlu Prens'' adlı müzikli çocuk oyununu sahneleyecek. İki perdelik oyun, 31 Ocak Salı günü Mersin Kültür Merkezinde küçük izleyicilerin beğenisine sunulacak.