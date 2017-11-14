T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Çukurova'da Karikatür Festivali heyecanı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da Çukurova Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17-18 Kasım'da karikatür tutkunlarıyla buluşacak

14 Kasım 2017 16:01

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Çukurova Belediyesi\'nce bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17-18 Kasım\'da karikatür tutkunlarıyla buluşacak.
Türkiye ve dünyanın usta karikatürcülerini ağırlayacak olan 2\'nci Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, 17 Kasım\'da Çukurova Belediyesi hizmet binasında imza, sergi ve söyleşilerle başlayacak. Erdoğan Karayel\'den Musa Kart\'a, Cihan Demirci\'den Tan Oral\'a değin çok sayıda karikatürcünün katılacağı festival, 18 Kasım’da da ödül töreni, sergi ve söyleşilerin yanı sıra Sunay Akın gösterisiyle sürecek. Festival kapsamında 20 Kasım\'da da \'Çizerler okullarda\' etkinliği gerçekleştirilecek. Ödül törenine usta karikatürcü Tan Oral ile birlikte katılacak olan Cumhuriyet Gazetesi çizeri Musa Kart, \'Musa Kart Basın Özgürlüğü\' ödülünü sunacak.
SAYGIN İSİMLER KATILIYOR
Festivalle ilgili basın toplantısı düzenleyen Çukurova Belediye Başkanı CHP\'li Soner Çetin, festival yarışmasında Tan Oral, Bülent Arabacıoğlu, Hicabi Demirci, Serdar Sayar, Sefa Sofuoğlu, Nuhsal Işın, Ali Raşit Karakılıç ve Mehmet Saygın\'ın jüri üyeliği yaptığını anlattı. Türkiye ve dünyanın saygın karikatürcü, gazeteci-yazar ve sanatçılarını festivalde ağırlayacaklarını anlatan Çetin, \"Festivalde sergileri, söyleşileri, gösterileri, sunumları, yarışmaları ve çizim atölyeleri ile müthiş bir program hazırladık. Herkesi, sanatçıları, ressamları, filozofları, resim öğretmenlerini, öğrencileri, kültür-sanat dostlarını bekliyoruz\" dedi.
Festival bütçesinin de çok kısıtlı olduğunu aktaran Çetin, \"Milyonlarca lira harcamadan, çok küçük bütçelerle de çok büyük işlerin yapılabildiğini herkese gösteriyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANABelediyesiUluslararasıKarikatür FestivaliKasımTürkiyeErdoğan Karayel Musa Kart Cihan Demirci Tan OralKasımdaSunay AkınFestivalTan OralCumhuriyet GazetesiMusa KartKart BasınSAYGINKATILIYOR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24