-ÇUKUROVA'DA ''BEYAZ BİR MASAL'' ADANA (A.A) - 22.09.2010 - Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 90. yıl etkinlikleri kapsamında, Adana Bölge Müdürlüğü çalışanlarının pamuğun, tohumdan konfeksiyona dönüşünceye kadar geçirdiği süreci fotoğraflayarak oluşturduğu sergi, 29 Eylül'de Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılacak. Lifiyle tekstil sanayisine, çiğidiyle yağ sanayisine, küspesiyle hayvancılık sektörüne ham madde sağlayan ve adı adeta Çukurova ile özdeşleşen pamuğun üretim alanlarının giderek daralmasına dikkati çekmeyi amaçlayan ve Süvari Tekstil tarafından desteklenen sergide, AA muhabirlerinin objektiflerinden 55 fotoğraf yer alıyor. Pamuğun tohumdan konfeksiyona dönüşünceye kadar her aşamasının fotoğraflandığı sergi kapsamında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan katalogda ise 86 fotoğraf bulunuyor. Belgesel tarzında hazırlanan ve pamuk tarımının Osmanlı'dan günümüze kadar geçirdiği evrelerin de konu edildiği katalog yurt içi ve yurt dışında dağıtılacak. AA Adana Bölge Müdürü Ersin Altınsoy'un küratörlüğünde, AA muhabirleri Dilek Akın, Aykut Ünlüpınar, Volkan Kaşık, Seçkin Yalçın ve Haşmet Bahadır Laçin'in fotoğraflarından oluşan sergi, 29 Eylül Çarşamba günü Adana Büyükşehir Belediyesi 75. Yıl Sanat Galerisi'ndeki açılış töreninin ardından 1-10 Ekim tarihleri arasında da M1 Merkez Adana Alışveriş Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, ayrıca, Süvari Tekstil'in organizasyonunda Türkiye genelindeki AVM'lere taşınarak fotoğrafların daha fazla sanatsevere ulaşması sağlanacak. AA Bölge Müdürü Altınsoy, pamuğun, bir dönem yörenin en kazançlı ürünü olması nedeniyle üreticisinin gözünde ''beyaz altın'', sanatçıların gözünde ''Çukurova'nın beyaz gelinliği'', sarı sıcak altında çalışan ırgatın ise ''ekmek parası'' olduğunu söyledi. Sosyal yaşamdaki önemi ve üretim ilişkisi romanlara, filmlere konu olan pamuğun, Adana'nın ticari hayatında ''pamuk ağa''larını yarattığını, bölgede sanayinin gelişmesine öncülük ettiğini, verimli arazilerdeki kazançlı üretim nedeniyle de Adana'yı cazibe merkezi ve göç alan bir il yaptığını dile getiren Altınsoy, şunları kaydetti: ''Ancak, bugün şehre dışardan gelenler kitaplarda okuduğu, filmlerde izlediği Çukurova'da, pamuğun yerini mısır tarlalarının aldığını görüyor. Çeşitli nedenlerle ekim alanı daralan pamuk bu topraklarda eski günlerdeki ihtişamını kaybetse de Çukurova'nın hafızasında, imajında silinmez bir izin sahibi olmayı sürdürüyor. Biz de bu izin peşine düştük ve pamuğun öyküsünü Anadolu'daki ilk üretim alanı olan Çukurova'da fotoğraflamaya çalıştık. Bu sürece objektiflerimizle tanıklık ettik, tohumdan hasada, çırçır fabrikasından iplik, dokuma, boyama ve konfeksiyon aşamalarına kadar işçilerin emeğini, döktüğü teri gördük, bir miktar biz de onlarla ter döktük. Tohumdan konfeksiyona emek yoğun bir üretimi, mümkün olduğunca yalın fotoğraflarla, belgeselci bakış açısıyla anlatmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmanın, ekonomiye, pamuğun sağlık açısından hayatımızdaki yerine ve bu topraklarda yarattığı kültüre bir katkı olmasını diliyorum.'' -PAMUK TARIMINDAKİ GERİLEME- Süvari Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun ise çileli, zahmetli ve emek yoğun bir üretim olan pamuğun, 30-40 yıl öncesine kadar sağladığı yüksek gelir nedeniyle yöre çiftçisinin ilk göz ağrısı, baş tacı olduğunu, ancak girdi maliyetlerinin artması nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Çukurova çiftçisinin de pamuktan her geçen yıl biraz daha uzaklaştığını bildirdi. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, her yıl yeni bir çalışma gerçekleştirdiklerini, bu yıl da hızlı, doğru ve tarafsız haberciliğiyle Türk basınının göz bebeği olan Anadolu Ajansı ile iş birliği yaptıklarını anlatan Coşkun, şöyle devam etti: ''Firma olarak, sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, stratejik bir ürün olan pamuğa dikkati çekmek isterken Anadolu Ajansı'nın değerli çalışanlarının objektifinden süzülen karelerle vurgumuzu güçlendirme imkanı bulduk. Ülkemizin 90 yıllık güzide kurumu Anadolu Ajansı'na bu iş birliğimizden dolayı yürekten teşekkür ediyor, kutluyorum.''