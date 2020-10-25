Çukurova Havaalanı’nın yarın yapılacağı duyurulan ihalesi yine ertelendi

Limak-Kalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu’nun elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havaalanı’nın yarın yapılacağı duyurulan ihalesi bu kez de 20 Kasım’a ertelendi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Nisan ayında yapılan ihaleyi Saray’ın müteahhitleri Cengiz-Kalyon-Limak girişimi alamayınca da iptal edilmiş, bakan koltuğundan olmuştu. Bu ihale neden ertelendi? Şirketlerle pazarlıkta anlaşamadılar mı? Saray müteahhitlerinin ihaleyi alamama riski mi var?” diye sordu.

İhale öncesinde şartnamede idareyi devre dışı bırakacak değişiklikler yapıldığı, ödeme dengelerinin tamamen yüklenici lehine düzenlendiği belirtilmişti.