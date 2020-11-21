Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın üstyapı ihalesi AKP'li isme verildi

Çukurova Bölgesel Havaalanı’nın üstyapı ihalesinde en yüksek teklifi 147 tur sonunda 297 milyon 100 bin Avro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi verdi. Çerkezköy merkezli iki firma da Kozuva Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteriyor. Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, son seçimlerde AKP’den belediye başkan adayı olmuştu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır imzalı habere göre, Çukurova Havaalanı için daha önce yapılan ihalede Limak-Kalyon-Cengiz Ortak Girişim Grubu elenmişti. İhaleden 12 gün sonra dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınması dikkat çekmişti. Yeni Bakan Adil Karaismailoğlu’nun göreve gelmesinden 18 gün sonra da ihale iptal edildi.

Önce yeni ihalenin 26 Ekim’de yapılacağı ilan edildi. Ancak sonra 20 Kasım’a ertelendi. İhale dün Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nde yapıldı.

İhale öncesinde sabah saatlerinde TAV, kendilerinin de teklif vereceklerini duyurdu. Komisyon Başkanı DHMİ Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanı Ömer Gönül ihale öncesinde yaptığı açıklamada, 7 firmanın dosya satın aldığını ve bunların yer görme belgelerinin onaylandığını söyledi.

Gönül, şunları kaydetti:

"Taya Liman İşletmesi AŞ tarafından teşekkür mektubu sunuldu. Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimi, EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ/Ziver İnşaat Taah. Mad. Tur. Paz. San. Tic. AŞ ortak girişimi, RC Rönesans İnşaat Taahhüt AŞ, IC İçtaş İnşaat ve Ticaret AŞ, YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, TAV Havalimanları Holding AŞ teklif verdi."

İhaleye daha önce elenen Limak-Kalyon-Cengiz Ortak Girişim Grubu’nun teklif vermemesi dikkat çekti. İhalede birden fazla istekli olması nedeniyle açık artırma yapıldı. Turlar gün boyu sürdü. Akşam saatlerinde 147 tur süren pazarlık sonucunda en uygun teklifi 297 milyon 100 bin Avro artı KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişiminin yaptığı duyuruldu.