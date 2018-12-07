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Yaşam

Çukurova Belediyesi'nde silahlı saldırı

Adana'nın merkez Çukurova ilçe belediyesine silahla giren bir kişi 2 kişiyi öldürdü, 1 kişi de yaralandı

07 Aralık 2018 19:21

Adana'da, Çukurova Belediyesi'nde görevli zabıta memurunun silahlı saldırısı sonucu yaralanan zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu ile zabıta komiseri Habil Aykan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. 

Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ismi henüz öğrenilemeyen zabıta memuru, etrafa tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu ve Zabıta Komiseri Habil Aykan hayatını kaybetti, zabıta memuru Kemal Özdemir de yaralandı. İhbar üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Eski zabıta amiri olduğu belirtilen saldırgan, intihar girişiminde bulundu. Polis tarafından ikna edilen saldırgan gözaltına alındı. (DHA)

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