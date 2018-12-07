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Çukurova Belediyesi'nde eski zabıta dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı (4)

ZABITA AMİRLİĞİNDEN YOLSUZLUK İDDİASIYLA ALINMIŞ Çukurova Belediyesi'nde zabıta müdürü ile zabıta komiserini öldüren katil zanlısı Ahmet Altuğ'un, yolsuzluk iddiasıyla Zabıta Amirliği görevinden alınıp, Yapı İşleri Müdürlüğü'nde memur olarak görevlendiril

07 Aralık 2018 21:31

ZABITA AMİRLİĞİNDEN YOLSUZLUK İDDİASIYLA ALINMIŞ
Çukurova Belediyesi\'nde zabıta müdürü ile zabıta komiserini öldüren katil zanlısı Ahmet Altuğ\'un, yolsuzluk iddiasıyla Zabıta Amirliği görevinden alınıp, Yapı İşleri Müdürlüğü\'nde memur olarak görevlendirildiği bildirildi. Ahmet Altuğ\'un sorgusu sürüyor.
VALİ DEMİRTAŞ, HASTANEDE
Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Şehir Hastanesi\'ne gelip saldırıda yaralanan Kenan Özdemir\'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Vali Demirtaş, olayın oluş şeklinin araştırıldığını, daha sonra ayrıntılı açıklama yapılacağını söyledi.
 

 

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