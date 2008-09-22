Çukurova, bayramlığını Frankfurt’ta giyecek

Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, ülkemizin Onur Konuğu olduğu 2008 Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında gerçekleştirilen "Çukurova Bayramlığını Giyerken" adlı sergiden bahsettiği yazısında Yaşar Kemal'in doğa betimlemeleri ve Lütfi Özgünaydın'ın fotoğraflarının oluşturduğu Çukurova profilini konu ederek, serginin Yaşar Kemal'i Alman okurlara tanıtıcı özelliğini vurguluyor.***GEÇEN yıl YKY Kültür Merkezi’nde açılan Çukurova Bayramlığını Giyerken adlı, Yaşar Kemal’in metinlerinden Lütfi Özgünaydın’ın fotoğraflarından oluşan sergi, 23 Eylül 2008-21 Ekim 2008 tarihleri arasında Frankfurter Sparkasse Salonu’nda ziyaretçilerin ilgisine sunulacak.Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Frankfurt Kitap Fuarı 2008 Onur Konuğu Türkiye Projesi Organizasyon Komitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergide, Yaşar Kemal’in Almanca yayımlanan kitaplarından metinler seçildiğinden, ziyaretçiler sergiyi daha iyi yorumlayabilecekler.Serginin küratörlüğünü Sadık Karamustafa yaptı.* * *SERGİ için fotoğraflardan ve metinlerden oluşan bir sergi kitabı hazırlandı.Sergi kitabının metinlerini Sadık Karamustafa seçti. Küratör, fotoğrafların ve metinlerin birbirini tanımlamaya kalkışmadan, bir arada gösterilmesine ve okunmasına dikkat etmiş. Fotoğraflar ve yazılar kendiliğinden birbirine gönderme yapıyor.Lütfi Özgünaydın, Yaşar Kemal’in tayin ettiği rotayı fotoğrafladı, çekim sürecini, amacını şöyle özetliyor: "Yaşar Kemal’in inanılmaz bir betimleme gücü var. Romanlarında yer alan bazı sanal isimleri bile betimlemeleri sayesinde buldum. Bana fotoğraf çektirmeyi sevdiren de yine bu betimlemelerdir."İki bin adet fotoğraf çekildi, içlerinden kırk beş tanesi Frankfurt’taki sergide yer alıyor.Alman okuru için, bu serginin ilgi çekici, açıklayıcı, Yaşar Kemal’i yeniden okumaya sevk eden bir özelliği olduğu kanısındayım.Romancının yaşadığı/yazdığı yerin fotoğraflanması, iki sanatın bir arada varolması, onun eserlerine özgün bir yorum getirecek.Yaşar Kemal’in olağanüstü doğa betimlemeleri ile fotoğraflar, yazarın yaratıcılığının, imge gücünün, gerçek görüntüleri nasıl aştığını göstermesi yönünden de ayrı bir özellik taşıyor.* * *ALMANLARIN, Almanya’da yaşayan Türklerin bu sergiyi mutlaka görmeleri gerektiği kanısındayım.***