Çukurova Basketbol, yarı finalde Yakın Doğu'nun rakibi olacak

Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 61-59

ADANA,(DHA)

SALON: Edip Buran

HAKEMLER: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Nazlı Çisil Güngör

ÇUKUROVA BASKETBOL: Larkins 14, Melis Talay 10, Sinem Ataş, Alina Iagupova 6, Liudmyla 5, Fatmanur Karakaş 4, Emel Ecem Güler 7, Gökşen Fitik 5, Sanem Gamze Zeren, Shields 10

BOTAŞ: Kübra Erat 7, Eldebrink 8, Gray 15, Stokes 14, Nevin Kristen Vatansever 7, Büşra Akbaş 6, Elif Emirtekin 2, Papova

1\'İNCİ PERİYOT: 7-21

İLK YARI: 25-36

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol kendi sahasında BOTAŞ\'ı 61-59 mağlup ederek seride durumu 2-0\'a getirdi ve yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi\'nin rakibi oldu.