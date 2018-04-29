Çukurova Basketbol, yarı finalde Yakın Doğu'nun rakibi olacak

Çukurova Basketbol - BOTAŞ: 61-59
ADANA,(DHA)
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Ergin Sarı, Egemen Ercan, Nazlı Çisil Güngör
ÇUKUROVA BASKETBOL: Larkins 14, Melis Talay 10, Sinem Ataş, Alina Iagupova 6, Liudmyla 5, Fatmanur Karakaş 4, Emel Ecem Güler 7, Gökşen Fitik 5, Sanem Gamze Zeren, Shields 10
BOTAŞ: Kübra Erat 7, Eldebrink 8, Gray 15, Stokes 14, Nevin Kristen Vatansever 7, Büşra Akbaş 6, Elif Emirtekin 2, Papova
1\'İNCİ PERİYOT: 7-21
İLK YARI: 25-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 47-45
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çukurova Basketbol kendi sahasında BOTAŞ\'ı 61-59 mağlup ederek seride durumu 2-0\'a getirdi ve yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi\'nin rakibi oldu.