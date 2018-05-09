Çukurova Basketbol - Yakın Doğu Üniversitesi: 64-76

ADANA,(DHA)
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler, Aydın Karaçam, Sertan Kırklar
ÇUKUROVA BASKETBOL: Melis Talay 6, Iagupova 12, Shields 20, Larkins 11, Emel Ecem Güler 5, Fatmanur Karakaş, Gökşen Fitik 5, Sinem Ataş, Sanem Gamze Zeren 5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 5, McBride 15, Bahar Çağlar, Holingsvorth 18, Gruda 9, Olcay Çakır Turgut 12, Cansu Köksal 3, Lavender 14
1\'İNCİ PERİYOT: 9-16
İLK YARI: 28-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 49-57
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Çukurova Basketbol\'u 76-64 yendi ve seride 2-1 öne geçti.