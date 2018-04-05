Çukurova Basketbol - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 74-67

MERSİN,(DHA)
SALON: Edip Buran
HAKEMLER: Tahsin Kuzu, Göksun Öz, Süleyman Dağder Dağlı,
ÇUKUROVA BASKETBOL: Larkins 19, Melis Talay 9, Sanem Gamze Zeren 2, De Shields 16, Lagupova 19, Fatmanur Karakaş, Bahar Yapar, Ecem Güler, Sinem Ataş 3, Liudmyla 6, Tuğçe Murat
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Asena Yalçın 16, Gajic 21, Hartley 12, Melike Tuğba Oral 2, Thomas 11, Deniz Çolakoğlu, 3, Putnina 2, Gülşah Gümüşay,
1\'İNCİ PERİYOT: 19-19
İLK YARI: 32-36
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-53
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nin 24\'üncü haftasında oynanan Mersin derbisinde Çukurova Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor\'u 74-67 mağlup etti.