Çukurova Basketbol - Beroe: 89-68

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Mindaugas Vecerskis (xx), Maria İgnatiou (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Sevgi Uzun (xxx) 7, Iva Slonjsak (xx) 2, Alina Iagupova (xxx) 17, Liudmyla Naumenko (xxx) 18, Astou Ndour (xxx) 11, Şaziye İvegin (xx) 2, Kim Mestdagh (xxx) 5, Sera Özelçi (xx) 6, Pelin Bilgiç (xxx) 5, Meltem Avcı (xxx) 16, Gökşen Fitik (xx)
BEROE: Violina Kocheva (xx) 5, Saniya Chong (xx) 4, Snezana Aleksic (xxx) 12, Breanna Lewis (xxx) 16, Ana Pocek (xxx) 25, Karina Konstantinova (xx) 2, Evgenia Natskina (xx) 2, Hristina Tyutyundzhieva (xx) 2, Teodora Dineva (x), Petya Boyadzhieva (x)
1\'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 52-38
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 71-56
Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu\'nun ilk maçında Bulgaristan temsilcisi Beroe\'yi ağırladı. İlk 5 dakikası 14-11 ev sahibinin üstünlüğü ile geçilen maç çekişmeli anlara sahne olurken, turuncu beyazlılar soyunma odasına 52-38 önde gitti. İkinci yarı üstün oyununu sürdüren ev sahibi, maçı 89-68 kazanarak Avrupa Kupası\'na galibiyetle başladı.
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