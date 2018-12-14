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Spor

Çukurova Basketbol - A3 Basket: 84-58

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA) SALON: Servet Tazegül HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Dumitru Stasiev (xx), Martina Mekelova (xx) ÇUKUROVA BASKETBOL: Sera Özelçi (xxx) 3, Sevgi Uzun (xxx) 4, Alina Iagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 9, Astou Ndour (xxx)

14 Aralık 2018 02:47

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN (DHA)

SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Peter Zenis (xx), Dumitru Stasiev (xx), Martina Mekelova (xx)
ÇUKUROVA BASKETBOL: Sera Özelçi (xxx) 3, Sevgi Uzun (xxx) 4, Alina Iagupova (xxx) 22, Liudmyla Naumenko (xxx) 9, Astou Ndour (xxx) 12, Şaziye İvegin Üner (xxx) 3, Kim Mestdagh (xxx) 10, Gökşen Fitik (xxx) 5, Pelin Bilgiç (xxx) 13, Meltem Avcı (xxx) 3
A3 BASKET: Danielle Elvbo (xx) 8, Abigail Asoro (xxx) 11, Ama Degbeon (xxx) 12, Alyssa Lawrence (xxx) 10, Tiffany Brown (xxx) 13, Moa Deyybro (x), Elma Hansson (x), Isabelle Edholm (xx) 4, Annie Kjellberg (x), Felicia Selberg
1\'İNCİ PERİYOT: 16-18
İLK YARI: 35-27
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-43

Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu\'nun son maçında evinde ağırladığı İsveç temsilcisi A3 Basket\'i 84-58 ile geçti. Mersin ekibi bu sonuçla namağlup lider olarak bir üst tura yükseldi.

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