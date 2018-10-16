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Çukurda mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çukurda mahsur kalan 2 yavru köpek, belediye rehabilitasyon merkezi görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı

16 Ekim 2018 18:53

BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde, çukurda mahsur kalan 2 yavru köpek, belediye rehabilitasyon merkezi görevlilerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yavru köpekler, anneleriyle buluşturuldu.
Hisar Mahallesi\'nde yeni adliye binası yanındaki boş arazide sürekli havlayan köpeğin yanına giden çevredekiler, çukurda mahsur kalan yavru köpekleri gördü. Haber verilmesiyle gelen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı Umurbey Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, uzun uğraşlar sonunda çukurdaki 2 yavru köpeği çıkardı. Yavru köpekler, anneleriyle buluşturuldu.

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