Çukurcalı çocuklar için kukla gösterisi

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, eğitmen Çiğdem Dağtekin\'in ortaokul öğrencilerine yönelik \'vantrilok (karnından konuşan) kukla\' gösterisi ilgiyle izlendi.

Eğitmen Çiğdem Dağtekin tarafından ilçe merkezindeki Şehit Bilal Soybilgiç ile Ahmedi Hani ortaokullarının konferans salonlarında \'vantrilok kukla\' gösterisi düzenlendi. Gösteriye Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Çukurca 2\'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çiğdem Dağtekin\'in kukla \'Marmelat\' ile yaptığı gösteri, ilgiyle izlendi. Eğitmen Dağtekin, Çukurcalı çocuklarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, \"Bizlere çok ihtiyaçları olduğu düşünerek, Antalya\'dan yola çıkıp, Çukurca ilçemize geldik. İnşallah, bundan sonra hep birlikte olacağız\" dedi.



FOTOĞRAFLI