Çukurca'da pirinç tarlaları yeniden ekilmeye başlandı

Barış süreciyle birlikte pirinç ekimi yapılamayan tarlalarda köylüler çalışmaya başladı. Korkusuzca tarlalarına giden köylüler, arazilerini sürmeye başladıklarını belirtti.

İlk etapta Haskel Deresi ile kaynak sularının bolca bulunduğu ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Narlı Köyü'nde ekime başlayan köylüler, çatışmaların yoğun yaşandığı ve aynı güzergah üzerinde yer alan Kazan Vadisi bölgesindeki Cevizli, Otluca, Işıklı gibi köylerdeki tarlalarını da ekime hazırlıyor.

Doğan Haber Ajansı'ndan Serdar Kara'nın haberine göre, 60 yaşındaki Salman Karanfil, imece usulü başta Çukurca merkezi olmak üzere çevre köylerden başlayarak pirinç ekimine elverişli bütün tarlaları ekeceklerini söyledi.

'Süreç böyle devam ederse, eskisi gibi tarım ve hayvancılığa başlarız'

Geçmişte Çukurça halkının pirinçten geçimini sağladığını ve pirincin çevre illere gönderildiğini belirten Salman, 'Pirinç ekimi bize atalarımızdan kalan bir gelenektir. Kara saban ve çamura bata çıka küreklerle pirinç havuzları hazırlıyoruz. Ama bu bize zevk veriyor. Çünkü alın terimizle kazanacağız.

Yıllardır birçok bölgeye pirinç ekemiyorduk. Barış süreciyle birlikte tarlalarımızı ekmeye gidiyoruz. Eğer tüm bölgeler açılır ve ekim yapabilirsek kaliteli ve katkısız tamamen doğal pirincimiz bölgedeki birçok ile yetecektir. İnşallah süreç böyle devam eder ve bizde geçmişte olduğu gibi tarım ve hayvancılığa başlarız' dedi.