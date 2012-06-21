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Yaşam

Çukurca'da mayına basan bir çocuk hayatını kaybetti

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen mayın patlamasında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk da yaralandı

21 Haziran 2012 23:22

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hayvan otlatan 2 çocuk mayına bastı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan çocuklardan biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Şaban Arslan (12) ve Hemgin Altay (13), Irak sınırındaki Yeni Mahalle 49 No'lu sınır taşı yakınlarında hayvanlarını otlattığı esnada mayına bastı. Meydana gelen patlamada yaralanan Arslan ve Altay, ambulansla Çukurca Aile Sağlığı merkezine kaldırıldı. Yaralılardan Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Altay, Hakkari'ye sevk edildi.

 
Helikopterle Hakkari'ye gönderilen Altay, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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