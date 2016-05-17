Çukurca'da helikopteri düşüren füze Rus yapımı mı?

Vatan gazetesi yazarı Murat Çelik, Hakkâri Çukurca'da çatışma bölgesine sevk edilen ve Genelkurmay'ın "teknik bir arızadan dolayı" düştüğünü söylediği Kobra helikopterine ilişkin "İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus gemisinde bir askerin omuzunda görülen füzenin, PKK’nın askeri helikopteri düşürdük dediği görüntülerdeki füzenin aynısı" dedi. "Ayrıca o geminin güvertesindeki Rus askerinin elindeki füze, 13 Mayıs’ta Çığlı’da helikopterimizi düşüren SA-18’in aynısıydı" diyen Çelik, "Bu; PKK’ya doğrudan bir desteğin göstergesi mi yoksa Türkiye’ye asimetrik bir kumpas mı kuruluyor?” ifadesini kullandı.

Murat Çelik'in "Helikopteri düşüren o füze mi?" başlığıyla yayımlanan (17 Mayıs 2016) yazısı şöyle:

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus gemisinde bir askerin omuzunda görülen füzenin, PKK’nın askeri helikopteri düşürdük dediği görüntülerdeki füzenin aynısı. Ayrıca o geminin güvertesindeki Rus askerinin elindeki füze, 13 Mayıs’ta Çığlı’da helikopterimizi düşüren SA-18’in aynısıydı

“Biz bu füzeyi daha önce bir başka yerde daha görmüştük. Şimdi ortaya çıkan durum üzerine önümüzde duran soru şu:

Bu; PKK’ya doğrudan bir desteğin göstergesi mi yoksa Türkiye’ye asimetrik bir kumpas mı kuruluyor?”

Bu sözlerin sahibi Abdullah Ağar ... Emekli Özel Kuvvetler subayı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar.

Dün telefonla görüştüğümüz Emekli Bordo Bereli Ağar, Hakkari’deydi.

Geçen Cuma (13 Mayıs 2016) sabah 05.50’de Çukurca İlçesi kırsalında düşen helikopter olayıyla ilgili dikkat çekici analiz ve tespitleri var Abdullah Ağar’ın.

Helikopter olayı...

Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar anlatıyor:

- Çığlı’nın yaklaşık bir kilometre batısındaki 2 bin 136 rakımlı tepede yaşanan çatışmaya müdahale için, en yakın hava üs bölgesi Hakkari - Otluca’dan kalkan Kobralar görevlendirildi. Çatışma bölgesine ikili kol halinde yaklaşan Kobralardan, kolun ikinci helikopteri (AH-1W tipi Kobra) kırıma uğradı. Bu kırımda, biri pilot diğeri silahçı, iki ‘kara pilot’ üsteğmen şehit oldu.

- Helikopterin düşmesine; ‘PKK’lı teröristlerin attığı güdümlü bir uçaksavar füzesi’nin sebep olma ihtimali yüksek görünüyor. Örgütün yayınladığı görüntülerin de desteklediği bu olasılık aslında şaşırtıcı değil. Bu, eldeki bilgiler doğrultusunda öngörülen, beklenen bir gelişme maalesef.

- PKK’nın, Irak ve Suriye’de IŞİD ile mücadele maske ve mazereti altında, çok gelişmiş silah sistemlerini ele geçirdiği ya da bunlara sahip olmasına izin verildiği veya bu silahların terör örgütüne kendisini himaye eden, koruyup kollayan ülkeler / güçler tarafından bizzat verildiği biliniyor. Ve bunların içinde, güdümlü tanksavar ve uçaksavar füze sistemlerinin olduğu da biliniyor.

- Ayrıca terör örgütünün geçmiş yıllarda kendisine kısıtlı sayıda verilen ‘SA-7 Grail’ gibi güdümlü uçaksavar füze sistemleriyle helikopterlerimizi hedef aldığı ve düşürdüğü de bilinen bir gerçek. PKK, son dönemdeki yeni konsepti dahilinde ise helikopterlerimize uçaksavar füzeleriyle ‘kilit atıyor’. Oluşan bu güdümlü füze ve Doçka uçaksavar atış risklerini en aza indirmek isteyen Türk kara havacılık unsurları, taktik uçuşlarını uzun süredir gece karanlığında yapıyor. Sadece, Çığlı olayında olduğu gibi taktir zorunluluk gerektiren durumlarda gündüz sortileri yapılıyor.

- PKK, helikopteri kendisinin düşürdüğünü iddia etmekte ve internet üzerinden görüntüler paylaşıyor. Bu görüntülerde, PKK’lı bir teröristin ‘Rus menşeili’ SA serisi (SA-7 Grail / Strela - 2, SA-18 ya da SA-24) bir uçaksavar güdümlü füzesiyle bir Kobra’yı düşürdüğü görülüyor.

O füze tanıdık...

- SA-18 yeni nesil bir füze sistemi. SA-16’ların yerini aldı. IR yani ısı güdümlü bir sistem. Halihazırda Rus ordusunun envanterinde yer alıyor. Görüntüde, bir terörist sayıyor ve füze 12 saniyelik bir sürenin sonunda ateşleniyor. Dikkat edilirse Kobra da paterne girmiş. Yani hedefindeki teröristlere karşı atış pozisyonu alırken yaşanıyor olay.

- Şu sorulara bulunacak yanıtlar önemli... PKK neden SA-7 vb bir silah değil de SA-18 kullandı? Bunu nereden buldu? Kullanmasına izin ve destek veren kim? SA-18’in bu Whiskey Kobra’ya karşı etkili olacağını nereden biliyordu? Görüntülerden AH-1W Kobra’nın ‘flare’ (ısı güdümlü füzeyi şaşırtmak üzere yüksek ısı kaynağı parçacıklar) atacak vakit bile bulamadığı anlaşılıyor. Ayrıca bu Kobralara takılan yan egzoz (IRRSS) sisteminin de işe yaramadığı görülüyor.

- Biz bu füzeyi daha önce bir başka yerde daha görmüştük. 6 Aralık 2015 tarihinde, İstanbul boğaz geçişi sırasında 158 küpeşte numaralı Rus savaş gemisi Caesar Kunikov’un üzerinde ! O geminin güvertesindeki Rus askerinin elindeki füze, 13 Mayıs’ta Çığlı’da helikopterimizi düşüren SA-18’in aynısıydı.

Kaza kırım raporu bekleniyor

Emekli Bordo Bereli Abdullah Ağar işte bunları söylüyor, bu değerlendirmeleri yapıyor. Diğer yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olayla ilgili teknik çalışma da sürüyor. Helikopterin düşüşünün hemen ardından oluşturulan kaza kırım ekibinin raporunu tamamlamak üzere olduğu bilgisini aldım. Kaza kırım raporunun birkaç gün içinde açıklanması muhtemel.

Olayın nasıl meydana geldiği, helikopterin kırım nedeni ve eğer bir füzeye hedef olduysa, bu tehdidi bertaraf etmek üzere taşıdığı sistemlerin devreye girip girmediği gibi noktalar, o kaza kırım raporunun oluşmasıyla netleşecek.

Kritik soru...

- Rus gemisinin o füzeyi göstermiş olması bir mesaj taşıyor doğru ama burada Türkiye’nin cevabını bulması gereken soru şu: Bu durum PKK’ya doğrudan bir desteğin göstergesi mi yoksa Ruslar’ın bu şovunu gören, mesela yabancı bir istihbarat örgütü aynı füzeyi PKK’ya verip bu tabloyu ortaya çıkartmış olabilir mi? Yani acaba asimetrik bir kumpas mı kuruluyor Türkiye’ye?

- Bu noktada stratejik aklın devreye girmesi gerekiyor. Sadece füzenin menşeine takılmamak gerekiyor. Bu sistemi PKK’ya kim yolladı, kim kullandırttı, kim izin verdi?