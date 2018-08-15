Çukurca'da dağ keçileri, köye indi

Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, köylüler tarafından yaptıran gölete inip su içen dağ keçileri, kameralarla görüntülendi.

Türkiye\'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan dağ keçilerinin su ihtiyaçlarını karşılamaları için Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde vatandaşlar, şebeke suyundan borular doşeyerek küçük bir gölet yaptırdı. Yaşam alanları olan Çocuk Tepe\'den her gün 07.00 ile 13.00 saatleri arasında köye inen dağ keçileri, köylülerin yaptırdığı küçük gölette su içip, geri dönüyor. Köylüler tarafından ilgiyle izlenen dağ keçilerinin geliş anı, kameralar tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Köylülerden Rıdvan İnanç, dağ keçilerinin günde iki kez su içmek için köydeki gölete indiğini, o anları ise ilgiyle izleyip fotoğrafladıklarını anlattı. İnanç,\" Köyümüze yakın bölgede bulunan Çocuk Tepe\'de yaşayan dağ keçileri için şebeke suyuna borular döşeyerek küçük bir gölet oluşturduk. Havaların aşırı sıcak olduğu yaz aylarında, yaban keçileri buraya inip su içiyorlar. Bu hayvanların daha iyi imkanlarda su içmelerini, insanlardan korkmadan rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla biz bu faaliyeti gerçekleştirdik. Devlet yetkililerimizin de bu hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz\" dedi.

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