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Yaşam

Çukurca’da çatışma: 1 uzman çavuş yaralı

Hakkari’de Irak sınır bölgesinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker yaralandı.

08 Eylül 2009 03:00

Hakkari’nin Çukurca İlçesi Irak sınır bölgesinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş yaralandı.

İlçenin Irak sınırında bulunan Kayalık bölgesinin Kazan vadisinde bir grup teröristin açtığı ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında jandarma Uzman Çavuş Mustafa Demirkan yaralandı. Yaralı uzman çavuş Demirkan, helikopterle Hakkari Askeri Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan helikopterler, çatışmanın olduğu bölgeye sevkedilirken, operasyonların devam ettiği bildirildi.


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