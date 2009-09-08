Çukurca’da çatışma: 1 uzman çavuş yaralı

İlçenin Irak sınırında bulunan Kayalık bölgesinin Kazan vadisinde bir grup teröristin açtığı ateş sonucu çatışma çıktı. Çatışma sırasında jandarma Uzman Çavuş Mustafa Demirkan yaralandı. Yaralı uzman çavuş Demirkan, helikopterle Hakkari Askeri Hastanesine kaldırıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan kalkan helikopterler, çatışmanın olduğu bölgeye sevkedilirken, operasyonların devam ettiği bildirildi.



