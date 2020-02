Çukurca'da 400 yıllık kale evler butik otele dönüşüyor

Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenler ile tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmalarına başlandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ihale aşamasında olan tarihi kale evlerinin restore edileceğini ve burada ilk etapta 5 evin butik otele dönüştürüleceğini belirtirken, restorasyon çalışmalarına başlanan 2 tarihi taş değirmende üretilen tahinin de \'Zap\' markası adı altında piyasaya sürüleceğini söyledi.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca\'nın Cumhuriyet Mahallesi\'nde bulunan ve her biri 400 yıllık olduğu belirtilen 2 taş değirmen ile tarihi kale evleri için ilçe belediyesi kolları sıvadı.Tarihi taş değirmenlerin turizme kazandırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması için belediye tarafından restorasyon çalışmalarına başlandı. Aynı mahallede bulunan 400 yıllık tarihi kale evlerinin de ihale aşamasının tamamlandığı belirtildi. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyan kale evleri, önümüzdeki süreçte restore edilecek.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, kale evleri bölgesinde 21 yapının bulunduğunu söyledi. Restorasyon çalışmalarının ardından bu evleri Kafe, restoran, sosyal donatı alanları ve butik oteller gibi yeni yaşam alanlarına dönüştüreceklerini ifade eden Ayca, \"Restorasyon projeleri tamamlandı. Şu an ihale aşamasında. İhalesi bittikten sonra evleri artık uygulama projesine geçiriyoruz. Buradaki 5 ev, butik otel olarak hizmet verecek. Diğerlerini kafeterya, restoran ve kütüphane olarak hizmete açmayı düşünüyoruz. Restorasyon çalışmalarının ardından orası yaşayan bir mahalle haline gelecek. Biz ilk 5 tanesi ile buna başlıyoruz. İnşallah 2 yıl içerisinde bu projenin tamamlanmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

\'ZAP\' MARKASI OLUŞTU

Çukurca\'da yetişen ürünleri ise \'Zap\' markası adı altında tüm Türkiye piyasasına sürmeyi hedeflediklerini anlatan Kaymakam Ayca,\"Çukurca ilçesinde 14 aydır görev yapıyorum. Görev sürem boyunca ilçemize güzel hizmetler yapmaya gayret ettim. 400 yıllık taş değirmenler, 15 yıldır atıl durumdaydı. Biz de burayı restore ediyoruz. Çukurca denildiği zaman akla gelen ilk şey Çukurca tahini. Buranın tahini çevrede bilinen bir marka ama maalesef bugüne kadar Türkiye\'de yeteri kadar tanıtılmadı. Biz de bu ürünün sadece çevrede değil, Türkiye\'de de bilinmesi için markalaştırmaya karar verdik. Bir marka oluşturduk, adı \'Zap. Bunun da tescilini yaptırdık. Önümüzdeki ay bu üretim merkezimizin açılışını yapacağız. Bu markanın içerisinde sadece tahin değil, Çukurca\'da yetişen pirinç, incir, kurutulmuş üzüm, kurutulmuş dut gibi meyveler ile cevizi, balı gibi ürünleri de bu marka adı altında piyasaya sunacağız. Burada ciddi bir istihdam söz konusu olacak. Özellikle kadın istihdamı bizim önceliğimiz. Burada yetişen susamlar, taş değirmende tahine dönüşecek. Bunun gibi birkaç tane daha taş değirmen var. İnşallah önümüzdeki yıl bunları da restore edip, Çukurcalıların hizmetine sunacağız. Amacımız, bu ürünleri sadece bölgede değil, tüm Türkiye\'ye satmak. Bu proje kapsamında internet sayfamız da olacak. Türkiye\'nin her yerinde insanlar bu sayfa üzerinden sipariş verebilecek\" dedi.

PRESTİJ CADDESİ, SPOR KOMPLEKSİ PROJELERİ

İlçeyi güzelleştirme çabası içerisinde olduklarını, bunun için de 7 yeşil alanın yapıldığını söyleyen Ayca,,\"İlçemize 17 dönüm üzerine bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Aksilik olmazsa 2019\'un Temmuz ayında açılışını gerçekleştireceğiz. Bu alanda futbol sahası, atletizm pisti, ve tenis alanından oluşan bir spor kompleksimiz olacak. Çukurcalı gençlerimiz buradan faydalanacaklar. Belediye olarak çok güzel bir cadde oluşturuyoruz. Prestij caddesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin destekleriyle de kaldırım ve asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Çukurca\'daki bütün işyerlerini tek tip haline getiriyoruz. Bunlar tek tip kepenk ve levhalar şeklinde olacak. Bittiği zaman Mardin\'deki turistik cadde gibi olacak. Bu çalışmamız önümüzdeki ay bitecek ve Çukurca çok güzel bir prestij caddeye kavuşmuş olacak\" dedi.

\'OLUMSUZ ALGIYI YIKMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

Çukurca\'nın şu anda asayiş olayları yönüyle Türkiye\'nin en huzurlu ilçesi olduğunu da belirten Ayca,\"Uyuşturucunun olmadığı, kavganın ve gürültünün olmadığı bir ilçe Ama tabi bu bir algı meselesi. Burayla ilgili geçmiş yıllarda olumsuz bir algı oluşmuş. Gerçekten burası algıysıyla kıyaslanmayacak güzellikle bir yer. Biz de gerek kaymakamlık, gerekse belediye olarak bu olumsuz algıyı yıkmaya çalışıyoruz\"diye konuştu.

