Çukurca'da 10 bomba bulundu

T24- Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde yapılan arazi arama çalışmaları sırasında 9 ayrı nokta 10 patlayıcı düzeneği tespit edildi. Düzenekler, yerinde patlatılarak imha edildi.
Hakkari Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Çukurca’da PKK’lı teröröristlerce araziye döşenen patlayıcıların bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “28-29 Nisan 2010 tarihlerinde Çukurca İlçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçlerimizce bölgenin 9 ayrı noktasında bölücü terör örgütlerince döşenen 10 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzenek bulunarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi.
Patlayıcıların bulunmasından sonra bölgedeki operasyonların yoğunlaştırıldığı belirtildi.