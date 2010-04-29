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Yaşam

Çukurca'da 10 bomba bulundu

Hakkari Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Çukurca’da PKK’lı teröröristlerce araziye döşenen patlayıcıların bulunduğu b

29 Nisan 2010 03:00

T24-  Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde yapılan arazi arama çalışmaları sırasında 9 ayrı nokta 10 patlayıcı düzeneği tespit edildi. Düzenekler, yerinde patlatılarak imha edildi.


Hakkari Valiliği tarafından akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, Çukurca’da PKK’lı teröröristlerce araziye döşenen patlayıcıların bulunduğu belirtildi. Açıklamada, “28-29 Nisan 2010 tarihlerinde Çukurca İlçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçlerimizce bölgenin 9 ayrı noktasında bölücü terör örgütlerince döşenen 10 adet patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzenek bulunarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi.


Patlayıcıların bulunmasından sonra bölgedeki operasyonların yoğunlaştırıldığı belirtildi.

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